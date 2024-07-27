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هادي حبيب في مواجهة مستحيلة مع ألكاراز .. مواعيد اللبنانيين في الاولمبياد

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هادي حبيب في مواجهة مستحيلة مع ألكاراز .. مواعيد اللبنانيين في الاولمبياد
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التنس

2024-07-27 | 01:40
هادي حبيب في مواجهة مستحيلة مع ألكاراز .. مواعيد اللبنانيين في الاولمبياد

يلعب هادي حبيب اليوم بمواجهة الاسباني كارلوس ألكاراز

يخوض اللبناني هادي حبيب مواجهة مستحيلة في تنس الرجال، حيث يلعب اليوم بمواجهة الاسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الثالث عالمياً، قبل أن تتوالى المشاركات الأخرى:

السبت 27 تموز:
⦁    التنس - هادي حبيب (لبنان) × كارلوس الكاراز (اسبانيا)
⦁    التنس - بنجامين حسن (لبنان) × كريستوفر ايوبانكس (الولايات المتحدة)
⦁    كرة الطاولة - ماريانا سحاقيان (لبنان) × زهيينغ زينغ (الصين)

الاثنين 29 تموز:
⦁    المبارزة - فيليب واكيم (لبنان) × شين يي تانغ (تايبه)

الثلاثاء 30 تموز:
⦁    الرماية - راي باسيل - تراب - الادوار الأولى

الاربعاء 31 تموز:
⦁    الجودو - كرم نوب سغايبوف (لبنان) × إيفايلو ايفانوف (بلغاريا) - وزن 90 كلغ.

7 و8 آب:
⦁    التايكواندو: ليتيسيا عون (لبنان)

كما يشارك لبنان في سباقي السباحة 100 متر صدراً (لين الحاج) و100 متر حرّة (سيمون الدويهي) وألعاب القوى من خلال مارك أنطوني إبراهيم.



هادي حبيب في مواجهة مستحيلة مع ألكاراز .. مواعيد اللبنانيين في الاولمبياد

رياضة

التنس

دورة الالعاب الاولمبية

باريس 2024

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بطولة ويمبلدون: كارلوس ألكاراز يتغلب على نوفاك ديوكوفيتش ليصبح أول إسباني يفوز بلقب ويمبلدون مرتين متتاليتين

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