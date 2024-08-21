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صدمة في عالم التنس .. المُصنّف الاول "متنشط" وعقوبته تافهة !!

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صدمة في عالم التنس .. المُصنّف الاول &quot;متنشط&quot; وعقوبته تافهة !!
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التنس

2024-08-20 | 23:43
صدمة في عالم التنس .. المُصنّف الاول "متنشط" وعقوبته تافهة !!

وصل عالم التنس إلى درجة الغليان بعد اختبار المصنف الاول عالمياً الإيجابي للمنشطات مرتين

وصل عالم التنس إلى درجة الغليان بعد اختبار يانيك سينر، المصنف الاول عالمياً، الإيجابي للمنشطات مرتين والعقوبة المفروضة، والتي لا تشمل منعه من اللعب، انما سحب النقاط والجائزة الاقتصادية المقابلة لنصف نهائي إنديان ويلز.
كان الكندي دينيس شابوفالوف من أوائل الذين اعترضوا علانية وقال أنه يستطيع أن يتخيل "ما يشعر به جميع اللاعبين الآخرين الذين عوقبوا بسبب المواد الملوثة ... لاعبون مختلفون وقواعد مختلفة".
ولم يتم استعادة حالة سيمونا هاليب، المصنفة الاولى سابقاً وحسب، والتي تمت تبرئتها بعد عامين من التحقيقات، بل حالة نيكولاس جاري، الذي عانى من تعليق لمدة 11 شهرا بعد تناول مكمل فيتامين ملوث.
وقال لاعب التنس السابق والمعلق توماس كاربونيل، ساخراً ومشيرا إلى أن فحوص المنشطات الإيجابية هي "أخبار مروعة للتنس، لقد كان محظوظا لأن لديه مواطنين على رأس اتحاد لاعبي التنس المحترفين، ومن كان له صديق فعنده كنز".
وقال أحمد نصار، أحد قادة رابطة اللاعبين التي تنتقد اتحاد لاعبي التنس المحترفين منذ بعض الوقت "غياب نظام واضح وجلي يخلق مشاكل للاعبين الذين ليس لديهم تصنيف أو جنس أو جنسية معينة"، فيما علق لاعب التنس فاسيك بوسبيسيل بكلمة واحدة "بنغو".


صدمة في عالم التنس .. المُصنّف الاول "متنشط" وعقوبته تافهة !!

رياضة

التنس

يانيك سينر

سيمونا هاليب

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