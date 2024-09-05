حشرة تؤخر مباراة تنس في دورة أميركا المفتوحة

وصل تيافو إلى الدور قبل النهائي في دورة أميركا المفتوحة للتنس

وصل الأميركي فرانسيس تيافو إلى الدور قبل النهائي الثاني له في دورة أميركا المفتوحة للتنس في ثلاث سنوات، بعد انسحاب البلغاري جريجور ديميتروف بسبب إصابة في ساقه في المجموعة الرابعة.

كان الأميركي متقدما (6-3، 6-7، 6-3 و4-1)، عندما قرر ديميتروف، الذي كافح من أجل الاستمرار، ثم انسحب بسبب إصابة في الفخذ.

الا ان فوز تيافو، ترك واحدة من حكايات اليوم، حيث تأخرت بداية المباراة بسبب حشرة، حين حذر لاعب التنس الأميركي حكم الكرسي من وجودها في الملعب، وطلب الأخير من "أولاد الكرة" إخراجها، وسط ضحكات لاعبي التنس والجمهور.









