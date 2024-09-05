عاجل
سي إن إن عن مصدر إسرائيلي مطلع على المحادثات: مطالب نتنياهو هي المسؤولة عن وفاة الرهائن
سي إن إن عن مصدر إسرائيلي مطلع على المحادثات: مطالب نتنياهو هي المسؤولة عن وفاة الرهائن
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش: الحرب يجب أن تنتهي عندما لا يكون هناك حركة حماس أو حزب الله
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش: الحرب يجب أن تنتهي عندما لا يكون هناك حركة حماس أو حزب الله
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
30 o
AlJadeedTv
البقاع
28 o
AlJadeedTv
الجنوب
30 o
AlJadeedTv
الشمال
33 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
27 o
AlJadeedTv
كسروان
30 o
AlJadeedTv
متن
30 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

حشرة تؤخر مباراة تنس في دورة أميركا المفتوحة

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
حشرة تؤخر مباراة تنس في دورة أميركا المفتوحة
A-
A+

التنس

2024-09-05 | 01:10
حشرة تؤخر مباراة تنس في دورة أميركا المفتوحة

وصل تيافو إلى الدور قبل النهائي في دورة أميركا المفتوحة للتنس

وصل الأميركي فرانسيس تيافو إلى الدور قبل النهائي الثاني له في دورة أميركا المفتوحة للتنس في ثلاث سنوات، بعد انسحاب البلغاري جريجور ديميتروف بسبب إصابة في ساقه في المجموعة الرابعة.
كان الأميركي متقدما (6-3، 6-7، 6-3 و4-1)، عندما قرر ديميتروف، الذي كافح من أجل الاستمرار، ثم انسحب بسبب إصابة في الفخذ.
الا ان فوز تيافو، ترك واحدة من حكايات اليوم، حيث تأخرت بداية المباراة بسبب حشرة، حين حذر لاعب التنس الأميركي حكم الكرسي من وجودها في الملعب، وطلب الأخير من "أولاد الكرة" إخراجها، وسط ضحكات لاعبي التنس والجمهور.




حشرة تؤخر مباراة تنس في دورة أميركا المفتوحة

رياضة

التنس

فرانسيس تيافو

دورة أميركا المفتوحة للتنس

جريجور ديميتروف

العودة الى الأعلى
Aljadeed
هل تعود سيرينا وليامز الى ملاعب التنس؟

اقرأ ايضا في التنس

هل تعود سيرينا وليامز الى ملاعب التنس؟
2024-09-03

هل تعود سيرينا وليامز الى ملاعب التنس؟

كانت قد أعلنت اعتزالها قبل عامين

2024-09-03

هل تعود سيرينا وليامز الى ملاعب التنس؟

كانت قد أعلنت اعتزالها قبل عامين

فيديو - تلقى اتصالاً من والده خلال المؤتمر الصحفي
2024-09-02

فيديو - تلقى اتصالاً من والده خلال المؤتمر الصحفي

خسر في الدور الثالث من دورة أميركا المفتوحة للتنس

2024-09-02

فيديو - تلقى اتصالاً من والده خلال المؤتمر الصحفي

خسر في الدور الثالث من دورة أميركا المفتوحة للتنس

صدمة في عالم التنس .. المُصنّف الاول "متنشط" وعقوبته تافهة !!
2024-08-20

صدمة في عالم التنس .. المُصنّف الاول "متنشط" وعقوبته تافهة !!

وصل عالم التنس إلى درجة الغليان بعد اختبار المصنف الاول عالمياً الإيجابي للمنشطات مرتين

2024-08-20

صدمة في عالم التنس .. المُصنّف الاول "متنشط" وعقوبته تافهة !!

وصل عالم التنس إلى درجة الغليان بعد اختبار المصنف الاول عالمياً الإيجابي للمنشطات مرتين

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024