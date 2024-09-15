الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

كأس ديفيس للتنس: لبنان متقدّم على جنوب إفريقيا (2-1)

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
كأس ديفيس للتنس: لبنان متقدّم على جنوب إفريقيا (2-1)
A-
A+

التنس

2024-09-15 | 05:55
كأس ديفيس للتنس: لبنان متقدّم على جنوب إفريقيا (2-1)

ضمن منافسات المجموعة العالمية الثانية من مسابقة كأس ديفيس للتنس

خسر الثنائي اللبناني المؤلف من بنجامن حسن وهادي حبيب (6-7 و3-6) أمام الثنائي الجنوب إفريقي المؤلف من أليك بيكلي وفيليب هينينج في ثالث المواجهات بين المنتخبين ضمن منافسات المجموعة العالمية الثانية من مسابقة كأس ديفيس للتنس، والتي تقام على الملعب التابع لنادي "بالم هيلز سبورتس كلوب" في العاصمة المصرية القاهرة.
وكان لبنان تقدّم على جنوب افريقيا (2-0) في ختام اليوم الأول، حيث فاز اللبناني بنجامن حسن (المصنف 195 في العالم) على ألك بيكلي (641 في العالم) بمجموعتين لصفر(6-4 و6-2)، فيما حقق اللبناني هادي حبيب (268 عالمياً) فوزاً مثيراً بمجموعتين لواحدة على فيليب هينينغ (360 في العالم) كالآتي (6-4 و3-6 و7-6).



كأس ديفيس للتنس: لبنان متقدّم على جنوب إفريقيا (2-1)

رياضة

التنس

بنجامن حسن

هادي حبيب

العودة الى الأعلى
Aljadeed
كأس ديفيس للتنس: لبنان يهزم جنوب إفريقيا (3-1)
فيديو - قبلة واحتضان يتوّجان دورة فلاشينغ ميدوز للتنس

اقرأ ايضا في التنس

كأس ديفيس للتنس: لبنان يهزم جنوب إفريقيا (3-1)
07:03

كأس ديفيس للتنس: لبنان يهزم جنوب إفريقيا (3-1)

في المجموعة العالمية الثانية من مسابقة كأس ديفيس للتنس

07:03

كأس ديفيس للتنس: لبنان يهزم جنوب إفريقيا (3-1)

في المجموعة العالمية الثانية من مسابقة كأس ديفيس للتنس

فيديو - قبلة واحتضان يتوّجان دورة فلاشينغ ميدوز للتنس
2024-09-10

فيديو - قبلة واحتضان يتوّجان دورة فلاشينغ ميدوز للتنس

أحرز يانيك سينر لقب دورة فلاشينغ ميدوز على حساب الأميركي تايلر فريتز

2024-09-10

فيديو - قبلة واحتضان يتوّجان دورة فلاشينغ ميدوز للتنس

أحرز يانيك سينر لقب دورة فلاشينغ ميدوز على حساب الأميركي تايلر فريتز

حشرة تؤخر مباراة تنس في دورة أميركا المفتوحة
2024-09-05

حشرة تؤخر مباراة تنس في دورة أميركا المفتوحة

وصل تيافو إلى الدور قبل النهائي في دورة أميركا المفتوحة للتنس

2024-09-05

حشرة تؤخر مباراة تنس في دورة أميركا المفتوحة

وصل تيافو إلى الدور قبل النهائي في دورة أميركا المفتوحة للتنس

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024