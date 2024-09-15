كأس ديفيس للتنس: لبنان متقدّم على جنوب إفريقيا (2-1)

ضمن منافسات المجموعة العالمية الثانية من مسابقة كأس ديفيس للتنس

خسر الثنائي اللبناني المؤلف من بنجامن حسن وهادي حبيب (6-7 و3-6) أمام الثنائي الجنوب إفريقي المؤلف من أليك بيكلي وفيليب هينينج في ثالث المواجهات بين المنتخبين ضمن منافسات المجموعة العالمية الثانية من مسابقة كأس ديفيس للتنس، والتي تقام على الملعب التابع لنادي "بالم هيلز سبورتس كلوب" في العاصمة المصرية القاهرة.

وكان لبنان تقدّم على جنوب افريقيا (2-0) في ختام اليوم الأول، حيث فاز اللبناني بنجامن حسن (المصنف 195 في العالم) على ألك بيكلي (641 في العالم) بمجموعتين لصفر(6-4 و6-2)، فيما حقق اللبناني هادي حبيب (268 عالمياً) فوزاً مثيراً بمجموعتين لواحدة على فيليب هينينغ (360 في العالم) كالآتي (6-4 و3-6 و7-6).







