كأس ديفيس للتنس: لبنان يهزم جنوب إفريقيا (3-1)

في المجموعة العالمية الثانية من مسابقة كأس ديفيس للتنس

حسم بنجامن حسن، المصنف 195 في العالم، انتصار منتخب لبنان على نظيره منتخب جنوب إفريقيا، في المجموعة العالمية الثانية من مسابقة كأس ديفيس للتنس، والتي اقيمت على الملعب التابع لنادي "بالم هيلز سبورتس كلوب" في العاصمة المصرية القاهرة.

ففي المواجهة الرابعة بين المنتخبين، فاز اللبناني حسن على منافسه الجنوب إفريقي فيليب هينينغ، المصنف 360 في العالم، بنتيجة (6-2 و6-3)، ليحسم المواجهة بين البلدين (3-1) لمصلحة لبنان.

وكان لبنان تقدّم على جنوب افريقيا (2-1)، حيث فاز حسن على ألك بيكلي، 641 في العالم (6-4 و6-2)، وحقق هادي حبيب (268 عالمياً) فوزاً مثيراً على هينينغ (6-4 و3-6 و7-6)، فيما خسر حسن وحبيب مباراة الزوجي (6-7 و3-6) أمام الثنائي الجنوب إفريقي بيكلي وهينينج.







