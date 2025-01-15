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دورة أستراليا: هادي حبيب خسر أمام الفرنسي أمبرت

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دورة أستراليا: هادي حبيب خسر أمام الفرنسي أمبرت
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التنس

2025-01-15 | 05:56
دورة أستراليا: هادي حبيب خسر أمام الفرنسي أمبرت

انتهت رحلة النجم اللبناني هادي حبيب في دورة أستراليا المفتوحة الجارية في ملبورن


أمام جمهور كبير شجعه بحماس، انتهت رحلة النجم اللبناني هادي حبيب في دورة أستراليا المفتوحة الجارية في ملبورن، بخسارته في الدور الثاني أمام الفرنسي هوغو أمبرت (3-6 و4-6 و4-6).
وفي الواقع، لم يُخيّب حبيب، المُصنّف 216 عالمياً، آمال اللبنانيين في الوطن والجالية الكبيرة في استراليا التي حضر أبناؤها بقوّة في المُدرّجات، بمواجهة لاعب من النخبة، هو أمبرت، المُصنّف 14 في العالم، فلم يكن لقمة سائغة أمامه، إلا أن فرق الخبرة مال في النهاية لمصلحة اللاعب الفرنسي.
وكان حبيب،  26 عاماً، اصبح أول لبناني يتأهل إلى إحدى الدورات الأربع الكبرى للتنس، بعد أن حقق ثلاث انتصارات متتالية في الأدوار التمهيدية بتغلبه على الأميركي باتريك كيبسون (6-4 و7-6) والتايواني تشون-هسين تسنغ (6-4 و7-6) ثم الفرنسي كليمان شيديخ (6-4 و3-6 و7-6).
وتألق حبيب، في الدور الأول من الدورة، حين تغلب على الصيني بو أونشاوكيتي، البالغ 22 عاماً، المصنف 65 عالمياً بنتيجة (7-6 /7-4/ و6-4 و7-6 /8-6).
وكان حبيب المولود في هيوستن لوالد لبناني وأم إيرانية، مثّل  لبنان في الألعاب الأولمبية، وخسر على ملاعب رولان غاروس أمام النجم الإسباني كارلوس ألكاراز في الدور الأول، كما خسر مباراة الزوجي مع بنجامان حسن أمام الأستراليين ماتيو إبدن وجون بيرز.



دورة أستراليا: هادي حبيب خسر أمام الفرنسي أمبرت

رياضة

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