الحرارة العالية كادت تقتل "جامعة كرات" في استراليا

أثرت درجة الحرارة العالية البالغة 33 على إحدى "فتيات الكرة"

أثرت درجة الحرارة العالية البالغة 33 على إحدى "فتيات الكرة" في مباراة الزوجي المختلط بين الثنائي كيمبرلي بيريل وجون باتريك سميث والثنائي ديمي شورس وتيم بويتز، على ملعب مارغريت كورت، ضمن دورة استراليا المفتوحة للتنس.

ففي منتصف المجموعة الثانية، بدأت الفتاة في الترنح، ولاحظ بويتز الأمر، فذهب على الفور لإسنادها حتى لا تسقط على الأرض.

توقف اللعب ودخل المنظمون وحكم الكرسي، وأتى جون باتريك سميث بمنشفته الباردة حتى يتمكن الأطباء من استخدامها.

وأثناء علاج الفتاة، كانت المدرجات صامتة، الى أن الفتاة أخيرا وغادرت الملعب بسلام على كرسي متحرك.







