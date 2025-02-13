فيديو - القطُة تخطف الأضواء من اللاعبات في تنس الدوحة

بعد الزيارة التي قامت بها الى الملعب خلال الفوز - المفاجأة، للروسية إيكاترينا ألكسندروفا، المصنفة 25 عالمياً، على البيلاروسية آريانا سابالينكا، المصنفة الاولى عالمياً (6-3 و3-6 و6-7) في دورة الدوحة الدولية للتنس، عادت القطّة نفسها لتصدّر وسائل التواصل.
فمرّة أخرى، جاءت خلال المباراة التي انتهت الى فوز التونسية أُنس جابر، المصنفة 35 في العالم، على الأميركية صوفيا كينين، المصنفة 74، بنتيجة (6-3 و6-4)، في دور الستة عشر، دخلت القطة نفسها وتوقفت وتهادت في الميدان أمام العدسات، قبل أن تغادر هرباً من مطارديها.