فيديو - القطُة تخطف الأضواء من اللاعبات في تنس الدوحة

The same kitten who ran on the court yesterday during the Sabalenka vs Alexandrova match is back for the Jabeur vs Kenin match in Doha 😂😂😂



This diva 🐈



pic.twitter.com/yKr4khjik1 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 12, 2025 doha cat edit 😼 pic.twitter.com/OYNfpbgQWe — amelia (@amelieasw) February 12, 2025

بعد الزيارة التي قامت بها الى الملعب خلال الفوز - المفاجأة، للروسية إيكاترينا ألكسندروفا، المصنفة 25 عالمياً، على البيلاروسية آريانا سابالينكا، المصنفة الاولى عالمياً (6-3 و3-6 و6-7) في دورة الدوحة الدولية للتنس، عادت القطّة نفسها لتصدّر وسائل التواصل.فمرّة أخرى، جاءت خلال المباراة التي انتهت الى فوز التونسية أُنس جابر، المصنفة 35 في العالم، على الأميركية صوفيا كينين، المصنفة 74، بنتيجة (6-3 و6-4)، في دور الستة عشر، دخلت القطة نفسها وتوقفت وتهادت في الميدان أمام العدسات، قبل أن تغادر هرباً من مطارديها.