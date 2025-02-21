الُحكم بالسجن على رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم

جاءت محاكمته بعدما تقدمت وزارة الشباب والرياضة بشكوى ضده

حكمت المحكمة الابتدائية في تونس أمس الخميس، بالسجن لأربعة أعوام مع الحرمان من ممارسة الوظيفة، للرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء.

وتمت إدانة الجريء بتهم تتعلق بـ"استغلال موظف عمومي أو شبهه لصفته لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالإدارة" وهي مسألة ترتبط بعقد المدير الفني الأسبق للجامعة، وقد جاءت محاكمته بعدما تقدمت وزارة الشباب والرياضة بشكوى ضده فيما يتعلق بالعقد المذكور.







