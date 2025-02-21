القبض على رجل ضايق نجمة التنس في دبيّ

تم التعرّف على الرجل نفسه في الصفوف الأمامية خلال مباراة إيما يوم الثلاثاء

قالت السلطات في الإمارات العربية المتحدة إنها ألقت القبض أمس الخميس على سائح ضايق لاعبة التنس البريطانية إيما رادوكانو خلال دورة دبي، بعد أن قدمت اللاعبة شكوى، ثم سحبتها لاحقاً.

ووفقاً للبروتوكولات المحلية، وبعد شكوى رادوكانو، احتجزت شرطة دبي سائح اقترب منها، وترك ملاحظة والتقط صورة، وانخرط في سلوك تسبب في ضيقها خلال دورة دبي الحرة للتنس.

وذكر المكتب المسؤول على حسابه على منصة إكس أنه "على الرغم من أن رادوكانو اختارت لاحقا إسقاط التهم، إلا أن السائح وقع على التزام رسمي بالحفاظ على مسافة بينهما، وتم منعه من حضور البطولات المستقبلية في البلاد.

وكان قد تم التعرّف على الرجل نفسه في الصفوف الأمامية خلال مباراة إيما يوم الثلاثاء، وتم طرده لاحقا، بعد ان اقتربت اللاعبة من الحكم لتخبره بما كان يحدث وبدأت في البكاء، وهي خسرت تلك المباراة أمام التشيكية كارولينا موتشوفا (6-7 و 4-6).





