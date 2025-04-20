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ماذا يفعل هاتف المُصنفة أولى عالمياً في الملعب؟ّ!!

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ماذا يفعل هاتف المُصنفة أولى عالمياً في الملعب؟ّ!!
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التنس

2025-04-20 | 00:19
ماذا يفعل هاتف المُصنفة أولى عالمياً في الملعب؟ّ!!

لم تجد البيلاروسية صعوبة في الفوز على البلجيكية إيليز ميتنز

في الدور ربع النهائي من دورة شتوتغارت المفتوحة للتنس، لم تجد البيلاروسية آريانا سابالينكا، المصنفة الاولى عالمياً، صعوبة في الفوز على منافستها البلجيكية إيليز ميتنز، المصنفة 53 عالمياً (6-4 و6-1).
وعلى الرغم من سهولة المباراة، اعترضت سابالينكا على احدى الكرات التي كانت متأكدة أنها خرجت من الملعب، ورفض الحكم الانصياع لاعتراضها، فقامت بتصرف غريب للغاية.
أحضرت النجمة البيلاروسية هاتفها الجوال، وقامت بتصوير مكان سقوط الكرة، كي تثبت ربما أنها على حق وتوّثق وجهة نظرها.



ماذا يفعل هاتف المُصنفة أولى عالمياً في الملعب؟ّ!!

رياضة

التنس

دورة شتوتغارت المفتوحة للتنس

آريانا سابالينكا

إيليز ميتنز

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