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فيديو - ألكاراز يوقف مباراته في ويمبلدون لسبب إنساني فما هو؟

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فيديو - ألكاراز يوقف مباراته في ويمبلدون لسبب إنساني فما هو؟
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التنس

2025-07-01 | 01:39
فيديو - ألكاراز يوقف مباراته في ويمبلدون لسبب إنساني فما هو؟

تعرّضت إحدى المشجعات لحالة إغماء على المدرجات

توقفت مباراة كارلوس ألكاراز  في دورة ويمبلدون، أمام الإيطالي فابيو فونيني، بعد تعرّض إحدى المشجعات لحالة إغماء على المدرجات، في ظل ارتفاع كبير بدرجات الحرارة التي سجلت رقمًا قياسيًا في أول أيام البطولة.
وكان النجم الإسباني متقدمًا بثلاثة أشواط نظيفة في المجموعة الخامسة الفاصلة، عندما لاحظ سقوط سيدة مسنة -وهي مشجعة إسبانية - بين الحضور، فسارع المصنّف الأوّل عالميًّا إلى تنبيه الحكم الرئيسي، ليتم تعليق اللعب على الفور.
وفي لفتة إنسانية، قام ألكاراز بجلب زجاجة ماء باردة من دلو خلف مقعده وقدمها للسيدة، التي تلقت المساعدة من طاقم الإسعاف في الملعب المركزي، بمشاركة مشجعين آخرين قاموا بتظليلها ومساعدتها على التنفس.
وبعد توقف استمر 17 دقيقة، تم نقل المشجعة على نقالة خارج الملعب وهي في وضعية جلوس وكانت متجاوبة مع المسعفين، ما خفف من قلق المتابعين.
ومع استئناف اللعب، كسر ألكاراز إرسال فونيني مرة أخرى، قبل أن يحسم اللقاء لصالحه بنتيجة (7-5، 6-7، 7-5، 2-6، 6-1).
وتأتي هذه الحادثة في يوم شهد ظروفًا مناخية قاسية، حيث اضطرت التونسية أُنس جابر إلى الحصول على وقت مستقطع طبي في مباراتها، قبل أن تنسحب لاحقًا باكية، في حين عانت لاعبات أخريات من آثار الحرارة المرتفعة، من بينهن الرومانية إيلينا-غابرييلا روسي خلال مواجهتها مع ماديسون كيز.



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