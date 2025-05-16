الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

نجم التنس يتحدث عن لقائه مع البابا ليو الرابع عشر

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
نجم التنس يتحدث عن لقائه مع البابا ليو الرابع عشر
A-
A+

التنس

2025-05-16 | 02:38
نجم التنس يتحدث عن لقائه مع البابا ليو الرابع عشر

لقاء البابا برفقة والديه كان مذهلا وعاطفيا للغاية

قال نجم التنس يانيك سينر إن لقاء البابا ليو الرابع عشر، برفقة والديه كان مذهلا وعاطفيا للغاية، وأضاف "التقيت بأشخاص مهمين في حياتي الصغيرة، وكان هذا مجرد شيء آخر، لقد تشرفت كثيرا".
ورداً على سؤال "هل يمكنك أن تخبرنا عن مشاعر لقاء البابا بالأمس؟ وكيف حدث ذلك؟"، رد سينر "كان كل شيء، مدهش بصراحة، لم أختبر شيئا كهذا أبداً، لقد تشرفت بذلك، لم أكن أعرف بالضبط ماذا أقول، أليس كذلك؟".
وأضاف "لقد كان عاطفيا للغاية وبوجود والدي، وكان لطيفا جداً، لقد كان شيئا لن أنساه أبداً، هذا أمر مؤكد .. نعم، إنه شيء آخر حقاً، من الصعب جدا القول كيف كان ذلك لأنني لم أختبر شيئا كهذا أبداً، قابلت أشخاصا مهمين في حياتي الصغيرة ولكنه مختلف".



نجم التنس يتحدث عن لقائه مع البابا ليو الرابع عشر

رياضة

التنس

يانيك سينر

البابا ليو الرابع عشر

العودة الى الأعلى
Aljadeed
البابا يسأل عن إمكانية اللعب في ويمبلدون !!

اقرأ ايضا في التنس

البابا يسأل عن إمكانية اللعب في ويمبلدون !!
2025-05-15

البابا يسأل عن إمكانية اللعب في ويمبلدون !!

مُحب لرياضة التنس ومتابع لها

2025-05-15

البابا يسأل عن إمكانية اللعب في ويمبلدون !!

مُحب لرياضة التنس ومتابع لها

فيديو "قصة حب" .. حكاية عاطفية عن نادال ورولان جاروس
2025-04-20

فيديو "قصة حب" .. حكاية عاطفية عن نادال ورولان جاروس

أراد المسؤولون عن رولان جاروس تكريم النجم الاسباني

2025-04-20

فيديو "قصة حب" .. حكاية عاطفية عن نادال ورولان جاروس

أراد المسؤولون عن رولان جاروس تكريم النجم الاسباني

ماذا يفعل هاتف المُصنفة أولى عالمياً في الملعب؟ّ!!
2025-04-20

ماذا يفعل هاتف المُصنفة أولى عالمياً في الملعب؟ّ!!

لم تجد البيلاروسية صعوبة في الفوز على البلجيكية إيليز ميتنز

2025-04-20

ماذا يفعل هاتف المُصنفة أولى عالمياً في الملعب؟ّ!!

لم تجد البيلاروسية صعوبة في الفوز على البلجيكية إيليز ميتنز

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025