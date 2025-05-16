نجم التنس يتحدث عن لقائه مع البابا ليو الرابع عشر

لقاء البابا برفقة والديه كان مذهلا وعاطفيا للغاية

قال نجم التنس يانيك سينر إن لقاء البابا ليو الرابع عشر، برفقة والديه كان مذهلا وعاطفيا للغاية، وأضاف "التقيت بأشخاص مهمين في حياتي الصغيرة، وكان هذا مجرد شيء آخر، لقد تشرفت كثيرا".

ورداً على سؤال "هل يمكنك أن تخبرنا عن مشاعر لقاء البابا بالأمس؟ وكيف حدث ذلك؟"، رد سينر "كان كل شيء، مدهش بصراحة، لم أختبر شيئا كهذا أبداً، لقد تشرفت بذلك، لم أكن أعرف بالضبط ماذا أقول، أليس كذلك؟".

وأضاف "لقد كان عاطفيا للغاية وبوجود والدي، وكان لطيفا جداً، لقد كان شيئا لن أنساه أبداً، هذا أمر مؤكد .. نعم، إنه شيء آخر حقاً، من الصعب جدا القول كيف كان ذلك لأنني لم أختبر شيئا كهذا أبداً، قابلت أشخاصا مهمين في حياتي الصغيرة ولكنه مختلف".







