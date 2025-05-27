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فيديو - نادال يروي قصة رسالة الشماتة بخسارة ريال مدريد

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فيديو - نادال يروي قصة رسالة الشماتة بخسارة ريال مدريد
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التنس

2025-05-27 | 01:28
فيديو - نادال يروي قصة رسالة الشماتة بخسارة ريال مدريد

روى اسطورة التنس رافايل نادال قصّة الرسالة التي تلقاها

ضاحكاً، روى اسطورة التنس رافايل نادال قصّة الرسالة التي تلقاها من زميله البريطاني المعتزل أنداري ماراي بعد خسارة ريال مدريد (0-3) أمام أرسنال الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.
وقال نادال "صديقي العزيز أندي، لم نكن قد تواصلنا لفترة، ولكن بعد ثانية من نهاية مباراة ريال مدريد وأرسنال، أرسل لي رسالة نصيّة، قال فيها (أخرج هاتفه وهو يضحك وقرأها) هاي رافا، لم أتحدث اليك منذ فترة، أحببت أن أتأكد أنك بخير".
وتابع نادال "بشفافية، أخذ مني الأمر خمس سنوات لأدرك ماذا أقرأ، لأنني في البداية قلت يا له من شخص رائع، يسألني عما أفعل وعن عائلتي، ثم انتبهت وقلت لنفسي .. الانجليز، روح الدعابة الإنجليزية".



فيديو - نادال يروي قصة رسالة الشماتة بخسارة ريال مدريد

رياضة

التنس

رافايل نادال

أنداري ماراي

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