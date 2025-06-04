فيديو - النجم الإيطالي ضرب الحكم وحامل الكرات ولم يُعاقب !!

Djokovic accidentally hits a line judge — defaulted instantly.

Musetti does the same, no action taken.



If it were Novak, media would erupt, narratives would burn, and he'd be tennis' villain of the day.



The double standards aren’t just real, they’re loud.@DjokerNole #Djokovic pic.twitter.com/jtKc0YmeRg — Shane (@Shanegupta22) June 3, 2025

خلال إحدى مباريات التنس، أطلق الصربي نوفاك ديوكوفيتش الكرة وأصاب حكم الخط عن طريق الخطأ، فتم آنذاك استبعاده على الفور.لورينزو موسيتي، بلغ أول نصف نهائي له في دورة رولان غاروس، وثاني نصف نهائي له في البطولات الكبرى، بفوزه على فرانسيس تيافو بنتيجة (6-2، 4-6، 7-5، 6-2) يوم أمس الثلاثاء في الملعب نفسه الذي فاز فيه بميدالية برونزية في أولمبياد العام الماضي.الإيطالي موسيتّي، المصنّف الثامن والبالغ من العمر 23 عاما، رفع رصيده هذا الموسم إلى 19 فوزًا مقابل 3 هزائم على الملاعب الترابية الحمراء، وهو يواجه يوم الجمعة الفائز من مباراة حامل اللقب كارلوس ألكاراز وتومي بول من أجل مقعد في المباراة النهائية.موسيتّي، قام بالفعل نفسه، حيث أصاب الحكم عن طريق الخطأ، ثم أصاب أحد حاملي الكرات أيضاً، لكنه لم يتلق أي عقوبة.