فيديو - كوكو جوف تحتفل بكأس رولان غاروس مع حاملي الكرات

Coco Gauff celebrating with the Roland Garros ball kids after winning the trophy



“You guys are awesome” 🥹



pic.twitter.com/rUhvGIExN7 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 7, 2025

قلبت النجمة الأميركية كوكو جوف، المصنفة الثانية، تأخرها في المجموعة الأولى من نهائي رولان غاروس (6-7)، الى انتصار في المجموعتين الثانية والثالثة (6-2 و6-4)، على المصنفة الأولى عالمياً، البيلاروسية آريانا سابالينكا.وحصدت لاعبة التنس الأميركية، البالغة 21 عاماً، اللقب الثاني في مسيرتها في الدورات الأربع الكبرى (غراند سلام)، بعد فوزها في العام 2023 بلقب فلاشينغ ميدوز في أميركا، فيما تواصل فشل سابالينكا في إحراز اللقب الفرنسي.وبعد المباراة، لفتت جوف الأنظار باحتفالها باللقب مع حاملي الكرات، حيث جمعتهم وتوجهت نحوهم حاملة الكأس ورقصت وغنت معهم.