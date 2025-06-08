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فيديو - كوكو جوف تحتفل بكأس رولان غاروس مع حاملي الكرات

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فيديو - كوكو جوف تحتفل بكأس رولان غاروس مع حاملي الكرات
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التنس

2025-06-08 | 02:41
فيديو - كوكو جوف تحتفل بكأس رولان غاروس مع حاملي الكرات

حصدت لاعبة التنس الأميركية اللقب الثاني في مسيرتها في الدورات الأربع الكبرى

قلبت النجمة الأميركية كوكو جوف، المصنفة الثانية، تأخرها في المجموعة الأولى من نهائي رولان غاروس (6-7)، الى انتصار في المجموعتين الثانية والثالثة (6-2 و6-4)، على المصنفة الأولى عالمياً، البيلاروسية آريانا سابالينكا.
وحصدت لاعبة التنس الأميركية، البالغة 21 عاماً، اللقب الثاني في مسيرتها في الدورات الأربع الكبرى (غراند سلام)، بعد فوزها في العام 2023 بلقب فلاشينغ ميدوز في أميركا، فيما تواصل فشل سابالينكا في إحراز اللقب الفرنسي.
وبعد المباراة، لفتت جوف الأنظار باحتفالها باللقب مع حاملي الكرات، حيث جمعتهم وتوجهت نحوهم حاملة الكأس ورقصت وغنت معهم.



فيديو - كوكو جوف تحتفل بكأس رولان غاروس مع حاملي الكرات

رياضة

التنس

كوكو جوف

رولان غاروس

آريانا سابالينكا

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