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صدفة مذهلة: كارلوس ألكاراز يسير على خطى رافايل نادال

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صدفة مذهلة: كارلوس ألكاراز يسير على خطى رافايل نادال
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التنس

2025-06-09 | 03:08
صدفة مذهلة: كارلوس ألكاراز يسير على خطى رافايل نادال

أظهر اللاعب الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الثاني عالمياً، صموداً مذهلاً في مواجهة المصنّف الأول الايطالي يانيك سينر في نهائي رولان جاروس.
وتغلّب ألكاراز، 22 عاماً، على سينر، 23 عاماً، في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس يوم أمس الأحد، ليرفع رصيده من الألقاب في الدورات الأربع الكبرى، الغراند سلام إلى خمسة ألقاب، في باريس (2024 و2025) وويمبلدون (2023 و2024) وفلاشينغ ميدوز (2022).
وبعد خسارة أوّل مجموعتين، نجح اللاعب الإسباني في تحقيق عودة مذهلة، وفاز (3-2) بعد خمس ساعات و29 دقيقة من المنافسة الشاقة.
وحقق ألكاراز، فوزه الخامس في الغراند سلام، تماماً في عمر مواطنه رافايل نادال، فبشكل لا يصدق، سجل كل منهما 22 عاما وشهرا واحدا و3 أيام، عندما فازا بخامس دورة كبرى.



صدفة مذهلة: كارلوس ألكاراز يسير على خطى رافايل نادال

رياضة

التنس

كارلوس ألكاراز

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