بعد مواجهة ألكاراز وسينر .. ما هي أطول مباراة في تاريخ التنس؟

أمضى عشاق التنس 5 ساعات و29 دقيقة أمام الشاشة

أمضى عشاق التنس 5 ساعات و29 دقيقة أمام الشاشة يوم الأحد لمتابعة نهائي بطولة رولان غاروس بين الإسباني كارلوس ألكاراز والإيطالي يانيك سينر، قبل أن يحسم الأول اللقب لصالحه بنتيجة (4-6 و6-7 و6-4 و7-6 و7-6).

ويعتبر هذا النهائي الأطول في تاريخ بطولة فرنسا منذ بداية عصر البطولات المفتوحة عام 1968، وهو ثاني أطول نهائي للرجال في تاريخ بطولات الجراند سلام بعد نهائي أستراليا 2012، الذي جمع بين الأسطورتين الصربي نوفاك ديوكوفيتش والإسباني رافائيل نادال وانتهى بفوز الأوّل.

أمّا أطول مباراة في تاريخ التنس، فهي مباراة الأميركي جون إيسنر مع الفرنسي نيكولا ماهت، التي جرت في الجولة الأولى من بطولة ويمبلدون 2010، وانتهت بفوز الأول بواقع (6-4، 3-6، 6-7، 7-6، و7-6 /70-68/)، بمجموع 183 شوطا و980 نقطة بعد 11 ساعة و5 دقائق من اللعب على مدار ثلاثة أيام.

وحققت المباراة ما مجموعه 11 رقماً قياسيّاً على الأقلّ في رياضة التنس، منها، أطول مباراة، وأطول مجموعة (المجموعة الخامسة تطلبت 8 ساعات و11 دقيقة)، وأكثر عدد من الإرسالات الساحقة في مباراة واحدة (113 إرسالاً ساحقاً من إيسنر)، وأكبر عدد من النقاط في مباراة واحدة (980).







