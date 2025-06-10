الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

بعد مواجهة ألكاراز وسينر .. ما هي أطول مباراة في تاريخ التنس؟

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
بعد مواجهة ألكاراز وسينر .. ما هي أطول مباراة في تاريخ التنس؟
A-
A+

التنس

2025-06-10 | 01:01
بعد مواجهة ألكاراز وسينر .. ما هي أطول مباراة في تاريخ التنس؟

أمضى عشاق التنس 5 ساعات و29 دقيقة أمام الشاشة

أمضى عشاق التنس 5 ساعات و29 دقيقة أمام الشاشة يوم الأحد لمتابعة نهائي بطولة رولان غاروس بين الإسباني كارلوس ألكاراز والإيطالي يانيك سينر، قبل أن يحسم الأول اللقب لصالحه بنتيجة (4-6 و6-7 و6-4 و7-6 و7-6).
ويعتبر هذا النهائي الأطول في تاريخ بطولة فرنسا منذ بداية عصر البطولات المفتوحة عام 1968، وهو ثاني أطول نهائي للرجال في تاريخ بطولات الجراند سلام بعد نهائي أستراليا 2012، الذي جمع بين الأسطورتين الصربي نوفاك ديوكوفيتش والإسباني رافائيل نادال وانتهى بفوز الأوّل. 
أمّا أطول مباراة في تاريخ التنس، فهي مباراة الأميركي جون إيسنر مع الفرنسي نيكولا ماهت، التي جرت في الجولة الأولى من بطولة ويمبلدون 2010، وانتهت بفوز الأول بواقع (6-4، 3-6، 6-7، 7-6، و7-6 /70-68/)، بمجموع 183 شوطا و980 نقطة بعد 11 ساعة و5 دقائق من اللعب على مدار ثلاثة أيام.
وحققت المباراة ما مجموعه 11 رقماً قياسيّاً على الأقلّ في رياضة التنس، منها، أطول مباراة، وأطول مجموعة (المجموعة الخامسة تطلبت 8 ساعات و11 دقيقة)، وأكثر عدد من الإرسالات الساحقة في مباراة واحدة (113 إرسالاً ساحقاً من إيسنر)، وأكبر عدد من النقاط في مباراة واحدة (980).



بعد مواجهة ألكاراز وسينر .. ما هي أطول مباراة في تاريخ التنس؟

رياضة

التنس

جون إيسنر

نيكولا ماهت

العودة الى الأعلى
Aljadeed
العدوّان - الصديقان سينر والكاراز .. معاً في إيبيزا
صدفة مذهلة: كارلوس ألكاراز يسير على خطى رافايل نادال

اقرأ ايضا في التنس

العدوّان - الصديقان سينر والكاراز .. معاً في إيبيزا
01:03

العدوّان - الصديقان سينر والكاراز .. معاً في إيبيزا

يمهّدان لثنائية أسطورية في عالم التنس

01:03

العدوّان - الصديقان سينر والكاراز .. معاً في إيبيزا

يمهّدان لثنائية أسطورية في عالم التنس

فيديو - كوكو جوف تحتفل بكأس رولان غاروس مع حاملي الكرات
2025-06-08

فيديو - كوكو جوف تحتفل بكأس رولان غاروس مع حاملي الكرات

حصدت لاعبة التنس الأميركية اللقب الثاني في مسيرتها في الدورات الأربع الكبرى

2025-06-08

فيديو - كوكو جوف تحتفل بكأس رولان غاروس مع حاملي الكرات

حصدت لاعبة التنس الأميركية اللقب الثاني في مسيرتها في الدورات الأربع الكبرى

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025