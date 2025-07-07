ألكاراز يواصل كتابة التاريخ في ويمبلدون

واصل النجم الإسباني كارلوس ألكاراز حملة الدفاع عن لقبه

واصل النجم الإسباني كارلوس ألكاراز حملة الدفاع عن لقبه في 2025، بعدما حجز مقعده في الدور ربع النهائي عقب فوزه الصعب على الروسي بأربع مجموعات (6-7، 6-3، 6-4 و6-4).

ويمثل هذا الانتصار الفوز الـ18 تواليا لألكاراز في ويمبلدون، وهو الذي توّج باللقب في نسختي 2023 و2024 محققا 14 انتصارا متتاليا، قبل أن يضيف 4 انتصارات هذا العام حتى الآن.

وبحسب إحصائيات "أوبتا"، أصبح ألكاراز (22 عاما و56 يوما) أصغر لاعب يصل إلى ربع نهائي ويمبلدون للرجال ثلاث مرات متتالية منذ مواطنه رافاييل نادال (22 عاما و20 يوما) بين عامي 2006 و2008، كما بات أصغر لاعب في العصر المفتوح يبلغ 12 ربع نهائي في البطولات الكبرى.

وعادل ألكاراز أيضا رقمي الأسطورتين جون ماكنرو وبيورن بورغ كأقل عدد من المباريات (87 مباراة) للوصول إلى 75 انتصارا في بطولات الغراند سلام، ليواصل الإسباني الشاب وضع حجر الأساس لإحدى أنجح المسيرات في تاريخ اللعبة.







