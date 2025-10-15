199 عاماً .. رقم تاريخي على ملاعب التنس

سجّلت رياصة التنس رقما قياسيا فريدا، بعدما خاض هنري يونغ (102 عاما) والأميركي آرثر ليند (97 عاما) مباراةً رسمية ضمن بطولة الفردية، أو "جولة الأساتذة" التي ينظمها للتنس في كرواتيا.

وبلغ مجموع عمريّ المتنافسين 199 عاما، وهو أعلى مجموع عمري يُسجَّل بين لاعبين في مباراة دولية. وقد أكد الدولي هذا الإنجاز عبر حساباته الرسمية.

ويُعدّ هنري يونغ أيقونةً للياقة الدائمة في "الملاعب البيضاء"، إذ سبق للاتحاد الدولي أن احتفى به كأكبر لاعب يشارك في "جولة الأساتذة"، فيما يؤكد ليند، الذي لا يزال يمارس التنس بانتظام، استمرارية حضور نجوم الفئات السنية على الساحة التنافسية.

المواجهة التاريخية، التي أُقيمت ضمن منافسات فئة +90، تمنح بطولات الأساتذة بعدا إنسانيا ورياضيا لافتا، وتُبرز دورها في إطالة عمر الرياضيين التنافسي وتعزيز المشاركة العابرة للأجيال، ليبقى الرقم 199 شاهدا على أنّ الشغف بالتنس لا يعرف سنّا.







