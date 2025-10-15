الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
199 عاماً .. رقم تاريخي على ملاعب التنس

199 عاماً .. رقم تاريخي على ملاعب التنس
التنس

2025-10-15 | 01:30
199 عاماً .. رقم تاريخي على ملاعب التنس

سجّلت رياصة التنس رقما قياسيا فريدا

سجّلت رياصة التنس رقما قياسيا فريدا، بعدما خاض الأسترالي هنري يونغ (102 عاما) والأميركي آرثر ليند (97 عاما) مباراةً رسمية ضمن بطولة العالم الفردية، أو "جولة الأساتذة" التي ينظمها الاتحاد الدولي للتنس في كرواتيا.
وبلغ مجموع عمريّ المتنافسين 199 عاما، وهو أعلى مجموع عمري يُسجَّل بين لاعبين في مباراة دولية. وقد أكد الاتحاد الدولي هذا الإنجاز عبر حساباته الرسمية.
ويُعدّ هنري يونغ أيقونةً للياقة الدائمة في "الملاعب البيضاء"، إذ سبق للاتحاد الدولي أن احتفى به كأكبر لاعب يشارك في "جولة الأساتذة"، فيما يؤكد ليند، الذي لا يزال يمارس التنس بانتظام، استمرارية حضور نجوم الفئات السنية العليا على الساحة التنافسية.
المواجهة التاريخية، التي أُقيمت ضمن منافسات فئة +90، تمنح بطولات الأساتذة بعدا إنسانيا ورياضيا لافتا، وتُبرز دورها في إطالة عمر الرياضيين التنافسي وتعزيز المشاركة العابرة للأجيال، ليبقى الرقم 199 شاهدا على أنّ الشغف بالتنس لا يعرف سنّا.



لاعبة التنس التي تحولت الى منصة (OnlyFans) الإباحية
2025-08-23

لاعبة التنس التي تحولت الى منصة (OnlyFans) الإباحية

لاعب كرة السلة يُحطم رقم أطول لاعب في كرة القدم
2025-08-23

لاعب كرة السلة يُحطم رقم أطول لاعب في كرة القدم

ثنائية عكسية تاريخية للاعب واحد
2025-09-28

ثنائية عكسية تاريخية للاعب واحد

شارابوفا تدخل قاعة مشاهير التنس وسيرينا جعلتها تبكي
2025-08-25

شارابوفا تدخل قاعة مشاهير التنس وسيرينا جعلتها تبكي

199 عاماً .. رقم تاريخي على ملاعب التنس

رياضة

التنس

هنري يونغ

آرثر ليند

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ليو يُكرر مشهد "الملك" بعد 45 عاماً

اقرأ ايضا في التنس

ليو يُكرر مشهد "الملك" بعد 45 عاماً
01:28

ليو يُكرر مشهد "الملك" بعد 45 عاماً

انتصار ليو يحمل رمزية خاصة للجمهور السويدي

01:28

ليو يُكرر مشهد "الملك" بعد 45 عاماً

انتصار ليو يحمل رمزية خاصة للجمهور السويدي

سابالينكا تحقق إنجازات جديدة تضعها في مصاف الكبار
2025-09-28

سابالينكا تحقق إنجازات جديدة تضعها في مصاف الكبار

عزّزت آريانا سابالينكا مكانتها بين نجمات التنس

2025-09-28

سابالينكا تحقق إنجازات جديدة تضعها في مصاف الكبار

عزّزت آريانا سابالينكا مكانتها بين نجمات التنس

بوريس بيكر ينصح لامين يامال: احمِ دائرتك وامنح الثقة لأسرتك
2025-09-27

بوريس بيكر ينصح لامين يامال: احمِ دائرتك وامنح الثقة لأسرتك

وجّه أسطورة التنس رسالة لافتة إلى الموهبة الإسبانية

2025-09-27

بوريس بيكر ينصح لامين يامال: احمِ دائرتك وامنح الثقة لأسرتك

وجّه أسطورة التنس رسالة لافتة إلى الموهبة الإسبانية

ليو يُكرر مشهد "الملك" بعد 45 عاماً
01:28
سابالينكا تحقق إنجازات جديدة تضعها في مصاف الكبار
2025-09-28
بوريس بيكر ينصح لامين يامال: احمِ دائرتك وامنح الثقة لأسرتك
2025-09-27
ثمنها 1.5 مليون دولار: فيدرر يعرض "رولكس دايتونا" أمام ألكاراز
2025-09-23

