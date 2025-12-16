سابالينكا تواصل هيمنتها على تنس السيدات

رسّخت سابالينكا موقعها في صدارة التنس النسائي بعد اختيارها "لاعبة العام" في رابطة اللاعبات المحترفات للموسم الثاني تواليا، مكافأةً على موسم 2025 استثنائي حافظت خلاله على صدارة التصنيف العالمي طوال السنة.

اللاعبة البيلاروسية حصدت 4 ألقاب، بينها دفاع ناجح عن لقب دورة أميركا المفتوحة، وبلغت 9 نهائيات كبرى، من ضمنها الوصافة في أستراليا المفتوحة ورولان غاروس، إضافة إلى بلوغ نصف نهائي ويمبلدون.

وتصدّرت سابالينكا قائمة عدد الانتصارات بـ63 فوزا في الموسم وحطمت رقما قياسيا في الجوائز المالية تجاوز 15 مليون .

اللافت أنّ جوائز موسم السيّدات حملت أسماء أخرى صاعدة، إذ نالت الأميركيّة أماندا أنيسيموفا جائزة "الأكثر تحسّنا" بعد موسم شهد تتويجها بلقبين من فئة الألف في الدوحة وبكين، ووصولها إلى نهائي ويمبلدون وأميركا المفتوحة وإنهائها العام في المركز الرابع عالميا.

كما حصدت التشيكية كاتيرينا سينيكوفا والأميركية تايلور تاونسند جائزة "ثنائي الموسم" في الزوجي، فيما نالت السويسرية بليندا بنسيتش جائزة "عودة العام" بعد استعادة مستواها عقب عودتها من الأمومة، وخُصِّص لقب "الوافدة الجديدة" للكندية الموهوبة فيكتوريا مبوكو عقب دخولها قائمة العشرين الأول عالميا وتتويجها بأول لقب كبير في مونتريال.





