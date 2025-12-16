الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

سابالينكا تواصل هيمنتها على تنس السيدات

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
سابالينكا تواصل هيمنتها على تنس السيدات
A-
A+

التنس

2025-12-15 | 23:47
سابالينكا تواصل هيمنتها على تنس السيدات

رسّخت أريانا سابالينكا موقعها في صدارة التنس النسائي

رسّخت أريانا سابالينكا موقعها في صدارة التنس النسائي بعد اختيارها "لاعبة العام" في رابطة اللاعبات المحترفات للموسم الثاني تواليا، مكافأةً على موسم 2025 استثنائي حافظت خلاله على صدارة التصنيف العالمي طوال السنة. 
اللاعبة البيلاروسية حصدت 4 ألقاب، بينها دفاع ناجح عن لقب دورة أميركا المفتوحة، وبلغت 9 نهائيات كبرى، من ضمنها الوصافة في أستراليا المفتوحة ورولان غاروس، إضافة إلى بلوغ نصف نهائي ويمبلدون.
وتصدّرت سابالينكا قائمة عدد الانتصارات بـ63 فوزا في الموسم وحطمت رقما قياسيا في الجوائز المالية تجاوز 15 مليون دولار.
اللافت أنّ جوائز موسم السيّدات حملت أسماء أخرى صاعدة، إذ نالت الأميركيّة أماندا أنيسيموفا جائزة "الأكثر تحسّنا" بعد موسم شهد تتويجها بلقبين من فئة الألف في الدوحة وبكين، ووصولها إلى نهائي ويمبلدون وأميركا المفتوحة وإنهائها العام في المركز الرابع عالميا.
كما حصدت التشيكية كاتيرينا سينيكوفا والأميركية تايلور تاونسند جائزة "ثنائي الموسم" في الزوجي، فيما نالت السويسرية بليندا بنسيتش جائزة "عودة العام" بعد استعادة مستواها عقب عودتها من الأمومة، وخُصِّص لقب "الوافدة الجديدة" للكندية الموهوبة فيكتوريا مبوكو عقب دخولها قائمة العشرين الأول عالميا وتتويجها بأول لقب كبير في مونتريال.


مقالات ذات صلة

سابالينكا تحقق إنجازات جديدة تضعها في مصاف الكبار
2025-09-28

سابالينكا تحقق إنجازات جديدة تضعها في مصاف الكبار

إيقاف لاعب تنس فرنسي 20 عاماً
2025-12-11

إيقاف لاعب تنس فرنسي 20 عاماً

دوري السيدات الأميركي على أعتاب أزمة تاريخية
2025-12-01

دوري السيدات الأميركي على أعتاب أزمة تاريخية

سيلينا غوميز تواصل تألقها بترشيح رابع متتالي لغولدن غلوب
2025-12-11

سيلينا غوميز تواصل تألقها بترشيح رابع متتالي لغولدن غلوب

سابالينكا تواصل هيمنتها على تنس السيدات

رياضة

التنس

أريانا سابالينكا

رابطة اللاعبات المحترفات

العودة الى الأعلى
Aljadeed
إيقاف لاعب تنس فرنسي 20 عاماً

اقرأ ايضا في التنس

إيقاف لاعب تنس فرنسي 20 عاماً
2025-12-11

إيقاف لاعب تنس فرنسي 20 عاماً

فرض واحدة من أقسى العقوبات في تاريخ اللعبة

2025-12-11

إيقاف لاعب تنس فرنسي 20 عاماً

فرض واحدة من أقسى العقوبات في تاريخ اللعبة

سيرينا ويليامز تفتح باب الاحتمالات في التنس
2025-12-03

سيرينا ويليامز تفتح باب الاحتمالات في التنس

عاد اسم أسطورة التنس الأميركية سيرينا ويليامز إلى الواجهة

2025-12-03

سيرينا ويليامز تفتح باب الاحتمالات في التنس

عاد اسم أسطورة التنس الأميركية سيرينا ويليامز إلى الواجهة

جيمي يسير على خطى شقيقه كارلوس ألكاراز
2025-11-22

جيمي يسير على خطى شقيقه كارلوس ألكاراز

ظهر اسم جيمي ألكاراز في دائرة الأضواء

2025-11-22

جيمي يسير على خطى شقيقه كارلوس ألكاراز

ظهر اسم جيمي ألكاراز في دائرة الأضواء

اخترنا لك
إيقاف لاعب تنس فرنسي 20 عاماً
2025-12-11
سيرينا ويليامز تفتح باب الاحتمالات في التنس
2025-12-03
جيمي يسير على خطى شقيقه كارلوس ألكاراز
2025-11-22
فيدرر يخلَّد في قاعة مشاهير التنس
2025-11-21

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025