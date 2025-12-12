الأخبار
إيقاف لاعب تنس فرنسي 20 عاماً
التنس

2025-12-11 | 23:32
إيقاف لاعب تنس فرنسي 20 عاماً

فرض واحدة من أقسى العقوبات في تاريخ اللعبة

أعلن الاتحاد الدولي للتنس عن فرض واحدة من أقسى العقوبات في تاريخ اللعبة بحق اللاعب الفرنسي كوانتان فوليّو، بعد ثبوت ضلوعه في شبكة منظّمة للتلاعب بنتائج المباريات. 
وأوضح بيان الهيئة أنّ فوليّو، الذي سبق أن بلغ التصنيف 488 عالميا في صيف 2022، أُدين بارتكاب 27 خرقا لبرنامج مكافحة الفساد في التنس، بينها التلاعب المتعمّد بالنتائج، وتلقّي أموال مقابل عدم بذل أفضل جهد، وتمرير معلومات داخلية للمراهنين، ومحاولة تجنيد لاعبين آخرين، وإتلاف أدلة وعرقلة عمل المحققين.
وبموجب القرار، تمّ إيقاف اللاعب لمدة 20 سنة كاملة، حتى أيار - مايو 2044، مع تغريمه ماليّا وإلزامه بإعادة عشرات آلاف الدولارات التي حصل عليها من "مدفوعات فاسدة"، ما يعني عمليا نهاية مسيرته الاحترافية ومنعه من اللعب أو التدريب أو حتى حضور أي بطولة منظَّمة من الهيئات المنضوية تحت مظلة الاتحاد الدولي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة أوسع تقودها الهيئة منذ أشهر لاستئصال ظاهرة التلاعب، خصوصا في الدرجات الدنيا والمتوسطة للعبة، حيث يكون اللاعبون أكثر عرضة للضغوط المالية وشبكات المراهنات غير المشروعة، في محاولة لحماية نزاهة التنس وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص.


