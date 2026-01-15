هاوٍ يُربك نجوم التنس ويتوّج باللقب

فاجأ لاعب التنس الهاوي الأسترالي
جوردان سميث الوسط الرياضي في ملبورن، بعدما تُوّج مساء أمس الأربعاء بلقب فعالية "ون بوينت سلام" الاستعراضية، وحصل على جائزة مالية بلغت مليون دولار
أسترالي (نحو 661,000 دولار أميركي).
وتقوم الفعالية على صيغة غير تقليديّة تُحسم فيها المواجهة عبر نقطة واحدة فقط، ضمن حدث جمع هواة ومشاهير إلى جانب 24 محترفًا من الصف الأول.
وقد منح نظام المنافسة الهواة أفضلية تنظيمية في بعض الجوانب، ما زاد من عنصر المفاجأة ورفع مستوى الضغط على اللاعبين المحترفين في لحظة واحدة فاصلة.
وشقّ سميث طريقه بطريقة لافتة، ونجح في تجاوز منافسين أكثر خبرة على الورق قبل أن يحسم النهائي وينال الجائزة.
ويأتي تنظيم "ون بوينت سلام" ضمن فعاليات تسبق انطلاق بطولة أستراليا
المفتوحة، في إطار توجه تسويقي متزايد في الرياضات الكبرى لابتكار محتوى سريع الإيقاع
وقابل للبث الرقمي، من دون أن يكون بديلًا عن المسار الرسمي للبطولات التقليدية.