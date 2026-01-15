عاجل
الخزانة الأميركية تدرج علي لاريجاني في لائحة العقوبات
الخزانة الأميركية تدرج علي لاريجاني في لائحة العقوبات
مراسل الجديد: إستهداف المنزلين المهددين في بلدة مشغرة
مراسل الجديد: إستهداف المنزلين المهددين في بلدة مشغرة
مراسل الجديد: الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارة بصاروخين على بلدة مشغرة
مراسل الجديد: الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارة بصاروخين على بلدة مشغرة
مراسل الجديد: مجلس الوزراء يعين العميد مصباح الخليل رئيسا للمجلس الأعلى الجمارك
مراسل الجديد: مجلس الوزراء يعين العميد مصباح الخليل رئيسا للمجلس الأعلى الجمارك
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
15 o
AlJadeedTv
البقاع
6 o
AlJadeedTv
الجنوب
13 o
AlJadeedTv
الشمال
13 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
10 o
AlJadeedTv
كسروان
12 o
AlJadeedTv
متن
12 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

هاوٍ يُربك نجوم التنس ويتوّج باللقب

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
هاوٍ يُربك نجوم التنس ويتوّج باللقب
A-
A+

التنس

2026-01-15 | 02:00
هاوٍ يُربك نجوم التنس ويتوّج باللقب

فاجأ لاعب التنس الهاوي الأسترالي الوسط الرياضي

فاجأ لاعب التنس الهاوي الأسترالي جوردان سميث الوسط الرياضي في ملبورن، بعدما تُوّج مساء أمس الأربعاء بلقب فعالية "ون بوينت سلام" الاستعراضية، وحصل على جائزة مالية بلغت مليون دولار أسترالي (نحو 661,000 دولار أميركي).
وتقوم الفعالية على صيغة غير تقليديّة تُحسم فيها المواجهة عبر نقطة واحدة فقط، ضمن حدث جمع هواة ومشاهير إلى جانب 24 محترفًا من الصف الأول.
وقد منح نظام المنافسة الهواة أفضلية تنظيمية في بعض الجوانب، ما زاد من عنصر المفاجأة ورفع مستوى الضغط على اللاعبين المحترفين في لحظة واحدة فاصلة.
وشقّ سميث طريقه بطريقة لافتة، ونجح في تجاوز منافسين أكثر خبرة على الورق قبل أن يحسم النهائي وينال الجائزة.
ويأتي تنظيم "ون بوينت سلام" ضمن فعاليات تسبق انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة، في إطار توجه تسويقي متزايد في الرياضات الكبرى لابتكار محتوى سريع الإيقاع وقابل للبث الرقمي، من دون أن يكون بديلًا عن المسار الرسمي للبطولات التقليدية.



مقالات ذات صلة

نجوم التنس يطالبون بإصلاح جذري لكأس ديفيس
2025-11-16

نجوم التنس يطالبون بإصلاح جذري لكأس ديفيس

ميسي يُربك انتخابات برشلونة
2025-11-01

ميسي يُربك انتخابات برشلونة

رسالة غامضة من روبي تربك الجمهور وتفتح باب التكهنات: "العيب عليا"
2025-11-12

رسالة غامضة من روبي تربك الجمهور وتفتح باب التكهنات: "العيب عليا"

عقوبة تُربك نابولي في وقت حساس
2026-01-14

عقوبة تُربك نابولي في وقت حساس

هاوٍ يُربك نجوم التنس ويتوّج باللقب

رياضة

التنس

جوردان سميث

ون بوينت سلام

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - موهبة استثنائية بعمر 13 عاماً تُبهر عالم التنس

اقرأ ايضا في التنس

فيديو - موهبة استثنائية بعمر 13 عاماً تُبهر عالم التنس
2026-01-05

فيديو - موهبة استثنائية بعمر 13 عاماً تُبهر عالم التنس

لفت اللاعب البالغ من العمر 13 عاما أنظار متابعي التنس حول العالم

2026-01-05

فيديو - موهبة استثنائية بعمر 13 عاماً تُبهر عالم التنس

لفت اللاعب البالغ من العمر 13 عاما أنظار متابعي التنس حول العالم

تعرفوا على صاحب "أفضل وظيفة في عالم الرياضة"
2025-12-31

تعرفوا على صاحب "أفضل وظيفة في عالم الرياضة"

وسط ضجيج الجماهير وصخب الكرات المتطايرة

2025-12-31

تعرفوا على صاحب "أفضل وظيفة في عالم الرياضة"

وسط ضجيج الجماهير وصخب الكرات المتطايرة

فيديو - نادال باكياً في ملعب فيليب شاترييه
2025-12-26

فيديو - نادال باكياً في ملعب فيليب شاترييه

شهد ملعب فيليب شاترييه لحظة مؤثرة

2025-12-26

فيديو - نادال باكياً في ملعب فيليب شاترييه

شهد ملعب فيليب شاترييه لحظة مؤثرة

اخترنا لك
فيديو - موهبة استثنائية بعمر 13 عاماً تُبهر عالم التنس
2026-01-05
تعرفوا على صاحب "أفضل وظيفة في عالم الرياضة"
2025-12-31
فيديو - نادال باكياً في ملعب فيليب شاترييه
2025-12-26
سابالينكا تواصل هيمنتها على تنس السيدات
2025-12-15

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026