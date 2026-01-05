فيديو - موهبة استثنائية بعمر 13 عاماً تُبهر عالم التنس

Lucas is 13, ambidextrous, and plays without a backhand, he just switches hands and hits forehands on both sides pic.twitter.com/MtQ0JrxFQT — Dudes Posting Their W’s (@DudespostingWs) January 4, 2026 مقطع عن قرب يرصد طريقة اللاعب الصغير في نقل المضرب بين يديه مع كل ضربه 🤯! https://t.co/KRALRyjDWd pic.twitter.com/XSWeDN31aj — WHR (@whrumor) January 4, 2026

لفت اللاعب الصغير لوكاس ، البالغ من العمر 13 عاما، أنظار متابعي التنس حول بفضل أسلوبه داخل الملعب.لوكاس لاعب مزدوج اليدين (Ambidextrous)، ولا يستخدم الضربة الخلفية (Back hand) إطلاقًا، بل يبدّل يديه ليستخدم الضربة الأمامية (فورهاند) من الجهتين.مقاطع الفيديو التي انتشرت له على أظهرت دقة عالية وتوازنًا لافتًا، ما جعل الكثيرين يصفونه بظاهرة فنية نادرة في عالم التنس الحديث.ويرى خبراء اللعبة أن هذا الأسلوب قد يمنحه أفضلية تكتيكية كبيرة إذا ما تطوّر بدنيًا وذهنيًا بالشكل الصحيح، وسط توقعات بأن يكون اسمًا بارزًا في السنوات المقبلة.