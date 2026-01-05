عاجل
فيديو - موهبة استثنائية بعمر 13 عاماً تُبهر عالم التنس

فيديو - موهبة استثنائية بعمر 13 عاماً تُبهر عالم التنس
التنس

2026-01-05 | 00:15
فيديو - موهبة استثنائية بعمر 13 عاماً تُبهر عالم التنس

لفت اللاعب البالغ من العمر 13 عاما أنظار متابعي التنس حول العالم

لفت اللاعب الصغير لوكاس سانشيز، البالغ من العمر 13 عاما، أنظار متابعي التنس حول العالم بفضل أسلوبه الفريد داخل الملعب. 
لوكاس لاعب مزدوج اليدين (Ambidextrous)، ولا يستخدم الضربة الخلفية (Back hand) إطلاقًا، بل يبدّل يديه ليستخدم الضربة الأمامية (فورهاند) من الجهتين.
مقاطع الفيديو التي انتشرت له على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت دقة عالية وتوازنًا لافتًا، ما جعل الكثيرين يصفونه بظاهرة فنية نادرة في عالم التنس الحديث.
ويرى خبراء اللعبة أن هذا الأسلوب قد يمنحه أفضلية تكتيكية كبيرة إذا ما تطوّر بدنيًا وذهنيًا بالشكل الصحيح، وسط توقعات بأن يكون اسمًا بارزًا في السنوات المقبلة.



