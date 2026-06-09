نيويورك تشهد عودة أسطورة التنس من الاعتزال

أعلن منظمو بطولة أميركا المفتوحة للتنس أنّ روجر فيدرر سيعود إلى ملاعب "فلاشينغ ميدوز" هذا العام، من خلال فعالية استعراضية خاصة تقام على ملعب آرثر آش يوم 25 آب - أغسطس
المقبل.
وتحمل الفعالية عنوان "روجر فيدرر: عودة أيقونة إلى نيويورك
"، وتأتي بعد 7 سنوات من
آخر ظهور للنجم السويسري في بطولة أميركا المفتوحة عام 2019، وقبل أيام من إدراجه في قاعة مشاهير التنس الدولية في نيوبورت
بولاية رود آيلاند.
ويُعد فيدرر اللاعب الوحيد، بين الرجال والسيدات، الذي تُوّج بلقب أميركا المفتوحة 5 مرات متتالية، بعدما سيطر على البطولة بين عامَي 2004 و2008.
كما أنهى مسيرته وفي رصيده 20 لقبًا في بطولات الغراند سلام
و103 ألقاب في جولة المحترفين، قبل اعتزاله عام 2022 بعد مسيرة امتدت 24 عامًا.
ومن المقرّر أن يشارك في الحدث
إلى جانبه كل من الأساطير آندي روديك، بطل أميركا المفتوحة عام 2003، وأندريه أغاسي وجون ماكنرو.
وقال فيدرر إن بطولة أميركا المفتوحة كانت دائمًا من أكثر البطولات خصوصية بالنسبة إليه، مؤكدًا أنّ ملعب آرثر آش يحمل مكانة كبيرة في مسيرته.