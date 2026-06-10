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فيديو - لحظة خاصة في عودة سيرينا ويليامز

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فيديو - لحظة خاصة في عودة سيرينا ويليامز
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التنس

2026-06-10 | 01:18
فيديو - لحظة خاصة في عودة سيرينا ويليامز

حققت سيرينا ويليامز عودة ناجحة إلى ملاعب التنس

حققت سيرينا ويليامز عودة ناجحة إلى ملاعب التنس بعد غياب قارب اربع سنوات، بعدما فازت في أول مباراة لها منذ عام 2022، ضمن منافسات الزوجي في بطولة كوينز كلوب في لندن.
وخاضت النجمة الأميركية، البالغة 44 عامًا، اللقاء إلى جانب الكندية فيكتوريا مبوكو، ونجح الثنائي في الفوز على نيكول مليشار مارتينيز وإيرين روتليف (7-6 و6-2)، في مباراة حملت طابعًا خاصًا لجماهير التنس، كونها الظهور الأول لسيرينا منذ بطولة أميركا المفتوحة 2022. 
وبعد نهاية اللقاء، خطفت سيرينا الأنظار بلقطة عائلية مؤثرة، إذ عانقت أفراد عائلتها الذين حضروا لمساندتها من المدرجات، في مشهد اختصر قيمة العودة بالنسبة للاعبة التي تُعد من أبرز أساطير اللعبة، والمتوجة بـ23 لقبًا في البطولات الكبرى.
وقدّمت سيرينا أداءً قويًا رغم طول الغياب، وظهرت بحضور بدني ولافت على الملاعب العشبية، فيما لم تحسم بعد مسألة مشاركتها في بطولة ويمبلدون، مؤكدة أنها تتعامل مع عودتها خطوة بخطوة.



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