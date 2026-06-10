فيديو - لحظة خاصة في عودة سيرينا ويليامز

SERENA WILLIAMS THAT IS ABSURD.



44 years old.



Reflexes look better than ever.



🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯pic.twitter.com/PXjmzWMOYJ — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 9, 2026 Serena Williams is back! 💕🎾 The legendary tennis player, 44, has returned to the sport for the first time following her last competitive match in 2022, victorious in her comeback alongside Canadian doubles partner Victoria Mboko 💪 Serena shared a beautiful, heartwarming moment… pic.twitter.com/9ci0U36E86 — HELLO! Canada (@HelloCanada) June 10, 2026

حققت سيرينا ويليامز عودة ناجحة إلى ملاعب التنس بعد غياب قارب اربع سنوات، بعدما فازت في أول مباراة لها منذ عام 2022، ضمن منافسات الزوجي في بطولة كوينز كلوب في .وخاضت الأميركية، البالغة 44 عامًا، اللقاء إلى جانب الكندية مبوكو، ونجح في الفوز على نيكول مليشار مارتينيز وإيرين روتليف (7-6 و6-2)، في مباراة حملت طابعًا خاصًا لجماهير التنس، كونها الظهور الأول لسيرينا منذ بطولة أميركا المفتوحة 2022.وبعد نهاية اللقاء، خطفت سيرينا الأنظار بلقطة عائلية مؤثرة، إذ عانقت أفراد عائلتها الذين حضروا لمساندتها من المدرجات، في اختصر قيمة العودة بالنسبة للاعبة التي تُعد من أبرز أساطير اللعبة، والمتوجة بـ23 لقبًا في البطولات الكبرى.وقدّمت سيرينا أداءً قويًا رغم طول الغياب، وظهرت بحضور بدني ولافت على الملاعب العشبية، فيما لم تحسم بعد مسألة مشاركتها في بطولة ويمبلدون، مؤكدة أنها تتعامل مع عودتها خطوة بخطوة.