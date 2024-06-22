ابنة تامر حسني تتأثر بعد تعرض والدها للخطر خلال حفله: بطلي الخارق

تاثرت تاليا ابنة الفنان المصري تامر حسني بعد تعرض والدها للخطر خلال حفله الأخير، ونشرت مقطع فيديو من حفل والدها الذي قام فيه بالطيران معلقًا بالأحبال ليصل إلى كل جمهوره، ووجهت من خلاله رسالة له لتعبر عن إعجابها الكبير بكل ما يفعله.

وفي التفاصيل، علقت تاليا تامر حسني على الفيديو قائلة: "اعتاد والدي أن يقول لي دائمًا ... من الجيد أن تكوني ناجحة، ولكن من الأفضل أن تثبتي أنك مميزة بين الأشخاص الناجحين، لم أفهم هذا وأنا صغيرة ولكن عندما شاهدت هذا الفيديو أدركت كل ما كنت أفتقده طوال الوقت، الآن أدعو لنفسي ولإخوتي أن نصبح مثلك يومًا ما، أحبك يا بطلي الخارق".

ومن جانبه رد تامر على ابنته كاتبًا: "أنا عايش عشانكم يا توته وهفضل جنبك وجنب أختك وأخوكي لحد ما أموت وهعمل كل حاجة في الدنيا عشان تبقوا أحسن مني مليون مرة بإذن الله يارب".