نجم "كسر عضم" يحتفل بزفافه من فنانة شهيرة

تصدر خلال الساعات القليلة الماضية خبر زفاف الفنان السوري كرم الشعراني والمعروف بشخصية "ابو مريم" في مسلسل "كسر عضم".



احتفل الفنان السوري كرم الشعراني بيوم زفافه من زميلته الفنانة السورية ميرنا عبدالحي، في حفل شهد حضور نجوم سوريا وأفراد العائلة والمقربين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للشعراني وهو محمولًا على أكتاف، بينما يرقص ويهز أكتافه على أنغام أغنية "الدنيا زي المرجيحة" للمغني عمرو السعيد، وسط تفاعل من حوله وحماسهم.

وتضمن الحفل فقرات استعراضية، حيث رافق الثنائي فرقة راقصة ارتدى فيها الرجال بدلات برَّاقة وشعر مستعار بألوان مشعة، فضلًا عن ارتداء أحدهم زي دب ضخم باللون الأبيض.

وكان من بين الحضور نادين تحسين بيك، وإيهاب شعبان، ويزن السيد، وزوجته لمى الرهونجي، وحسن خليل، وغيرهم.

وتعرض نجم مسلسل "كسر عضم" للهجوم من قبل متابعيه، بعد تداول مقطع فيديو له يتناول مشروبًا في حفل زفافه.

وكتب أحدهم مهاجمًا: من كثر م صارو بالمسلسلات بيمثلو انهم يشربو صار بالحقيقه كمان عادي ، لاحول ولا قوة الا بالله".

وفي تعليق آخر: " لعما والشرب صار هيك عادي".

