دانا الحلاني تحتفل بخطوبتها رسميا من حبيبها آلان سعد

وفي التفاصيل، احتفلت دانا الحلاني بخطوبتها على حبيبها الشاب آلان سعد، مساء امس، ضمن أجواء عائلية، وذلك بعد شهر من طلب يدها على البحر في إسبانيا.وقد شاركت دانا الحلاني مع متابعيها على حسابها عبر انستغرام، مجموعة صور توثق الأجواء المميزة التي طغت على حفل الخطوبة، حيث ظهرت مع خطيبها بين الورود التي تناسقت مع لون فستانها، وارفقت الصور بالتعليق التالي: "سوياً دائماً وأبداً"، مضيفة في تعليق آخر: "يدا بيد ومن القلب إلى القلب".