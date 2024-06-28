خطوبة روعة السعدي تتصدر.. فما هي الحقيقة ؟

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبرخطوبة الممثلة السورية روعة السعدي على زميلها الممثل السوري حسن خليل.

وفي التفاصل، فقد شوهد حسن خلال حفل زفاف الممثل السوري كرم الشعراني وهو يضع يده على خصر روعة من الخلف اكثر من مرة ، مما أثار فضول الجمهور وزاد من حدة الشائعات حول علاقة تجمع بينهما. وتميز الثنائي بجمالهما وجاذبيتهما جعلهما محط الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبالرغم من أن روعة تكبر حسن بخمس سنوات، إلا أن هذا الفارق العمري لم يمنع الجمهور من الإشادة بالتناغم والتوافق بينهما، بل على العكس، رأى الكثيرون أن هذا الفارق يزيد من جمال العلاقة المحتملة بينهما.

وجاءت هذه الشائعات في وقت حساس بعد تأكيد خبر خطوبة الفنانين السوريين نادين تحسين بيك وإياد عيسى، مما جعل الأنظار تتجه أكثر نحو الثنائي روعة وحسن، وسط تزايد التساؤلات حول إمكانية إعلان خطوبتهما قريبًا.