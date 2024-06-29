وصول عائلة دانييلا رحمة إلى بيروت استعدادا لزفافها

ويبدو أن التجهيزات لزفاف رحمة وزيتون المرتقب قد بدأت، ومن المتوقع أن يقتصر حضور الحفل على عائلتهما فقط.
ولم يكشف الثنائي رحمة وزيتون عن علاقتهما من قبل، ولكن مقدّم برنامج "كاربول كاريوكي"، هشام الهويش، استطاع الإيقاع بزيتون في حلقة سابقة معه ليذكر اسم دانييلا، بعد انتشار الأخبار حول وجود علاقة حبّ تجمعهما.
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أحيا الفنان جورج وسوف والفنان السوري عبدالرحمن فواز الملقب بالشامي مساء أمس، حفلاً غنائياً ضخما، في دبي، وسط حضور جماهيري ضخم، وتفاعل كبير من قبل الحاضرين.
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بالحديث عن حفل الفنان العراقي كاظم الساهر الذي أقيم أمس الجمعة في مشروع “كريد لاند” بالقاهرة الجديدة في مصر، بعد غياب دام عامين.
عايدت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن الفنانة اللبنانية نوال الزغبي في عيدها.