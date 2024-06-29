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وصول عائلة دانييلا رحمة إلى بيروت استعدادا لزفافها
وصول عائلة دانييلا رحمة إلى بيروت استعدادا لزفافها
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وصول عائلة دانييلا رحمة إلى بيروت استعدادا لزفافها

فن

2024-06-29 | 08:45
وصول عائلة دانييلا رحمة إلى بيروت استعدادا لزفافها
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Aljadeed
وصول عائلة دانييلا رحمة إلى بيروت استعدادا لزفافها

شاركت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة عبر حسابها الخاص على "انستغرام" لقطات تجمعها بأفراد من عائلتها، الذين جاؤوا من أستراليا إلى بيروت للاحتفال بزفافها المرتقب حدوثه الأسبوع المقبل إلى الفنان السوري ناصيف زيتون.

ونشرت رحمة ألبوماً من الصور مع عائلتها عبر حسابها الرسميّ في إنستغرام، أرفقته بتعليقٍ جاء فيه: "معاً مجدّداً".

ويبدو أن التجهيزات لزفاف رحمة وزيتون المرتقب قد بدأت، ومن المتوقع أن يقتصر حضور الحفل على عائلتهما فقط.

 ولم يكشف الثنائي رحمة وزيتون عن علاقتهما من قبل، ولكن مقدّم برنامج "كاربول كاريوكي"، هشام الهويش، استطاع الإيقاع بزيتون في حلقة سابقة معه ليذكر اسم دانييلا، بعد انتشار الأخبار حول وجود علاقة حبّ تجمعهما.

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