سقوط صلاح تيزاني "أبو سليم" على المسرح أثناء تكريمه في مهرجان الزمن الجميل



ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو للفنان القدير صلاح تيزاني المعروف بشخصية "أبو سليم" وتفاعل الجمهور عبر السوشيال ميديا يشكل كبير مع الفيديو.



وفي التفاصيل، أقيم مساء يوم أمس الأحد مهرجان "الزمن الجميل" في دورته السابعة على مسرح كازينو لبنان حيث تم تكريم عدد من كبار الفنانين من لبنان وسوريا ومصر.

وكان ضمن المكرمين الفنان الكبير صلاح تيزاني، وفي لحظة غير متوقعة أثناء تكريمه تعثر "أبو سليم" على المسرح وسقط وصعد القائمون على الحفل إلى المسرح لمساندة الفنان وسط تصفيق حاد من الحضور.

وجاءت التعليقات على الفيديو المتداول من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الشكل التالي: " طيب كرموهن اصغر شوي يعني بالخمسين ضروري تتزكرهون وهنن مو قادرين يمشوا مهرر الف مرضه ويوقع عالمسرح بلا هالتكريم مبهدل لان" والبعض الآخر تأثر وتمنى لأبو سليم الشفاء".