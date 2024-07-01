تسريب مكان حفل زفاف دانييلا وناصيف.. وما حقيقة سحب الهواتف من المدعوين؟

وبحسب ما كشف موقع ET بالعربي، سيكون حفل الزفاف مقتصر على العائلة وبعض الأصدقاء المقربين جداً، كما أن التصوير خلال الحفل ممنوع، وسيتم وضع جميع هواتف المدعوين داخل خزائن مخصصة أو في محفظات لا يمكن إستخدام الكاميرات من خلالها.وأشار الموقع الى ان ناصيف ودانييلا من المتوقع أن يشاركا صورة موحدة على صفحاتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، وبحسب مصادر ET بالعربي الخاصة لن يتم الكشف عن اي تفصيل يتعلق بحفل الزفاف وعن قصة حب ناصيف ودانييلا إلا من خلال وثائقي أو فيلم قصير يتم التحضير له.اما في ما يتعلق بمراسم حفل الزفاف فستقام في لبنان وتحديداً في مدينة جبيل، حيث سترتدي العروس دانييلا رحمة فستانا من تصميم نيكولا جبران يتميز باللمسة الرومانسية، ومكياج العروس سيهتم به بسام فتوح والشعر سيكون من تنفيذ Assaad hair design .