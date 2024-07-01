الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
تسريب مكان حفل زفاف دانييلا وناصيف.. وما حقيقة سحب الهواتف من المدعوين؟
تسريب مكان حفل زفاف دانييلا وناصيف.. وما حقيقة سحب الهواتف من المدعوين؟
A-
A+

تسريب مكان حفل زفاف دانييلا وناصيف.. وما حقيقة سحب الهواتف من المدعوين؟

فن

2024-07-01 | 06:56
تسريب مكان حفل زفاف دانييلا وناصيف.. وما حقيقة سحب الهواتف من المدعوين؟
العودة الى الأعلى
Aljadeed
تسريب مكان حفل زفاف دانييلا وناصيف.. وما حقيقة سحب الهواتف من المدعوين؟

يحتفل اليوم الإثنين في الأول من تموز/يوليو 2024، كل من الفنان السوري ناصيف زيتون والممثلة اللبنانية دانييلا رحمة بزفافهما في لبنان، وذلك بعد قصة حب حرص الثنائي على إخفائها ونفيها لوقت طويل.

وبحسب ما كشف موقع ET بالعربي، سيكون حفل الزفاف مقتصر على العائلة وبعض الأصدقاء المقربين جداً، كما أن التصوير خلال الحفل ممنوع، وسيتم وضع جميع هواتف المدعوين داخل خزائن مخصصة أو في محفظات لا يمكن إستخدام الكاميرات من خلالها.
وأشار الموقع الى ان ناصيف ودانييلا من المتوقع أن يشاركا صورة موحدة على صفحاتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، وبحسب مصادر ET بالعربي الخاصة لن يتم الكشف عن اي تفصيل يتعلق بحفل الزفاف وعن قصة حب ناصيف ودانييلا إلا من خلال وثائقي أو فيلم قصير يتم التحضير له.
اما في ما يتعلق بمراسم حفل الزفاف فستقام في لبنان وتحديداً في مدينة جبيل، حيث سترتدي العروس دانييلا رحمة فستانا من تصميم نيكولا جبران يتميز باللمسة الرومانسية، ومكياج العروس سيهتم به بسام فتوح والشعر سيكون من تنفيذ  Assaad hair design  .
 

اقرأ ايضا في فن

محامي الشاب المصفوع من عمرو دياب يتنحى عن القضية.. والسبب ؟
08:19

محامي الشاب المصفوع من عمرو دياب يتنحى عن القضية.. والسبب ؟

أعلن أحمد سيد فرغلي، المحامي الموكل بالدفاع عن الشاب سعد أسامة، الذي تعرّض للصفع من النجم المصري عمرو دياب في حفل زفاف، مطلع شهر حزيران الحالي، تنحيه عن القضية التي رفعها الشاب ضد "الهضبة".

08:19

محامي الشاب المصفوع من عمرو دياب يتنحى عن القضية.. والسبب ؟

أعلن أحمد سيد فرغلي، المحامي الموكل بالدفاع عن الشاب سعد أسامة، الذي تعرّض للصفع من النجم المصري عمرو دياب في حفل زفاف، مطلع شهر حزيران الحالي، تنحيه عن القضية التي رفعها الشاب ضد "الهضبة".

تفاصيل عن هوية حبيبة سيليو ابن ايلي صعب الى العلن
08:01

تفاصيل عن هوية حبيبة سيليو ابن ايلي صعب الى العلن

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر خطوبة سيليو صعب ابن المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، بشكل مفاجئ ومن دون مقدمات، حيث تم الإعلان عن الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي.

08:01

تفاصيل عن هوية حبيبة سيليو ابن ايلي صعب الى العلن

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر خطوبة سيليو صعب ابن المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، بشكل مفاجئ ومن دون مقدمات، حيث تم الإعلان عن الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي.

ظهور عبدالله الرويشد على كرسي متحرك في ألمانيا
07:49

ظهور عبدالله الرويشد على كرسي متحرك في ألمانيا

ظهر الفنان الكويتي القدير عبد الله الرويشد، في مقطع فيديو منتشر على كرسي متحرك وسط أصدقائه، في آخر مراحل علاجه بمدينة أنسباخ الألمانية.

07:49

ظهور عبدالله الرويشد على كرسي متحرك في ألمانيا

ظهر الفنان الكويتي القدير عبد الله الرويشد، في مقطع فيديو منتشر على كرسي متحرك وسط أصدقائه، في آخر مراحل علاجه بمدينة أنسباخ الألمانية.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024