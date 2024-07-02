وليد توفيق يحتفل بزواج نجوى كرم من عمر الدهماني: بتمنالكن من قلبي كل الفرح

وجاء ذلك الإعلان، عبر تغريدةٍ نشرتها نجوى عبر حسابها على منصة اكس وردت فيها على زميلها ومواطنها النجم وليد توفيق.

وفي التفاصيل، عقبت نجوى على تهنئة زميلها الفنان وليد توفيق بزواجها من عمر الدهماني، قائلة "أنت رفيق الوفا، يللي رافقني بكلّ خطوة بحياتي، وكنت مثال الخيّ مش بس الصديق انشالله الفرح يكلّل بيتك، ومحبّتي إلك كتير كبيرة".

وكان الفنان وليد توفيق قد بارك لنجوى بزفافها عبر تغريدةٍ في "X"، قال فيها: ألف مبروك من قلبي زفافك من الصديق الغالي الحبيب عمر الدهماني، بتمنالكن من قلبي كل الفرح والحب والسعادة وأحلى الأيام.