تسريب الصورة الأولى من زفاف دانييلا رحمة وناصيف زيتون.. ما حقيقتها ؟

ردت الفنانة الإماراتية، أحلام الشامسي، على توقعات بعض المتابعين حول خلافها مع الفنانة السورية، أصالة نصري، بعد جدل تشابه لحن أغنيتها “صوت الأنا” و”بتسألني” للأخيرة.