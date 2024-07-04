تسريب الصورة الأولى من زفاف دانييلا رحمة وناصيف زيتون.. ما حقيقتها ؟

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A post shared by Charbelitta (@charbelitta.official)
A post shared by Charbelitta (@charbelitta.official)
ردت الفنانة الإماراتية، أحلام الشامسي، على توقعات بعض المتابعين حول خلافها مع الفنانة السورية، أصالة نصري، بعد جدل تشابه لحن أغنيتها “صوت الأنا” و”بتسألني” للأخيرة.
احتفلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم بزواجها من رجل الأعمال الإماراتي عمر الدهماني مع عائلتها والأصدقاء، بالزاغريد والطبل.
تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو منتشر للفنان السوري مكسيم خليل وهو يحاوره شخص ويسأله عن عودته لبلده الأم سوريا، وأثار مكسيم حالة من الجدل بين جمهوره.