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جيسيكا عازار تستعرض حملها بطفلها الثاني
جيسيكا عازار تستعرض حملها بطفلها الثاني
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جيسيكا عازار تستعرض حملها بطفلها الثاني

فن

2024-07-06 | 09:38
جيسيكا عازار تستعرض حملها بطفلها الثاني
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Aljadeed
جيسيكا عازار تستعرض حملها بطفلها الثاني

شاركت الإعلامية اللبنانية جيسيكا عازار، مع متابعيها على حسابها عبر انستغرام، مجموعة صور ظهرت فيها برفقة زوجها رجل الاعمال اللبناني محمد صوفان من شرفة منزلهما الفخم في بيروت.

وبدت جيسيكا وهي تستلقي على زوجها، بلقطة رومانسية جمعت الثنائي، حيث ارتدت قميصا أبيض اللون مفتوحا يكشف بطنها المنتفخ، فاستعرضت حملها بطفلها الثاني حيث كانت كشفت عن الموضوع في الفترة القليلة الماضية.
الجدير ذكره ان جيسيكا عازار كشفت في وقت سابق انها حامل بمولودها الثاني وهي فتاة ومن المتوقع ان تكون

الولادة في شهر أيلول المقبل.

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