جيسيكا عازار تستعرض حملها بطفلها الثاني

وبدت جيسيكا وهي تستلقي على زوجها، بلقطة رومانسية جمعت الثنائي، حيث ارتدت قميصا أبيض اللون مفتوحا يكشف بطنها المنتفخ، فاستعرضت حملها بطفلها الثاني حيث كانت كشفت عن الموضوع في الفترة القليلة الماضية.الجدير ذكره ان جيسيكا عازار كشفت في وقت سابق انها حامل بمولودها الثاني وهي فتاة ومن المتوقع ان تكونالولادة في شهر أيلول المقبل.