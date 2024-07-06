جيسيكا عازار تستعرض حملها بطفلها الثاني

View this post on Instagram
A post shared by Jessica Azar (@jessicaazarofficial)
A post shared by Jessica Azar (@jessicaazarofficial)
أعلن الفنان السوري ناصيف زيتون، زواجه رسميًا من الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة.
تصدر اسم الفنان السوري تيم حسن محركات البحث والتريند بعد ان انتشر مقطع من مقابلة كانت قد اجريت قبل اسبوع على تلفزيون المشهد حيث حل ابنه فهد ضيفا مع والدته الممثلة ديما بياعة في احدث ظهور لهما.
تحدث الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم طليق الفنانة المصرية أنغام عن حقيقة ارتباطه بالفنانة شيرين عبد الوهاب بعد أن انتشرت عدد من التكهنات مؤخراً حول علاقة الثنائي عقب إعلانها خطبتها من شخص فضلت عدم الكشف عن اسمه أو هويته وهو ما أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.