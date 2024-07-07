نجوى كرم تغمر شابا بشدة وتغازله امام الجميع

وفي التفاصيل، ظهرت نجوى في الفيديو وهي ترقص بحماس شديد على انغام اغنيتها، وغمرت الرجل الذي كانت ترقص معه بينما لم يُعرف ما إذا كان شقيقها او احد اقربائها او اصدقائها، في حين ان غياب زوجها اثار العديد من الشكوك خصوصا ان نجوى كانت قد أعلنت زواجها رسميا منذ فترة قصيرة.

كييف مسكت راسه!! يالله ياحنيتتتها

😢❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/K0ihhcUFDM — اسماء (@asmaanjx) July 6, 2024