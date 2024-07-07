نجوى كرم تغمر شابا بشدة وتغازله امام الجميع
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر الفنانة اللبنانية نجوى كرم وهي ترقص مع احد الرجال في مناسبة خاصة وتغمره بشدة، كما راحت تغازله بمقطع اغنية من اغنيتها "شو هالليلة"، بينما غاب زوجها رجل الاعمال الاماراتي عمر الدهماني عن الحفل.
وفي التفاصيل، ظهرت نجوى في الفيديو وهي ترقص بحماس شديد على انغام اغنيتها، وغمرت الرجل الذي كانت ترقص معه بينما لم يُعرف ما إذا كان شقيقها او احد اقربائها او اصدقائها، في حين ان غياب زوجها اثار العديد من الشكوك خصوصا ان نجوى كانت قد أعلنت زواجها رسميا منذ فترة قصيرة.