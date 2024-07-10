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ابن قصي خولي يلفت الانظار في عيد ميلاده .. كبر واصبح شبه والده
ابن قصي خولي يلفت الانظار في عيد ميلاده .. كبر واصبح شبه والده
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ابن قصي خولي يلفت الانظار في عيد ميلاده .. كبر واصبح شبه والده

فن

2024-07-10 | 03:05
ابن قصي خولي يلفت الانظار في عيد ميلاده .. كبر واصبح شبه والده
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Aljadeed
ابن قصي خولي يلفت الانظار في عيد ميلاده .. كبر واصبح شبه والده

احتفل الممثل السوري قصي خولي بعيد ميلاد ابنه فارس، الملقب باسم "العميد جونيور".

وشارك خولي عبر حسابه في "إنستغرام" سلسلة صور ظهر فيها ممسكًا بيد طفله الصغير، الذي كان يرتدي روبًا للاستحمام أبيض اللون.

وأرفق قصي المنشور بتعليق، كتب فيه: "بابا ‏كل سنة وانت سالم و بألف خير وصحة وسلامة وأمان وحب.. الله يحميك ويكون معك بكل خطوة بحياتك.. ويحمينا الك وجنبك وحواليك..انت الحب والامل والمستقبل.. عميد بحبك كتير يا فارس حياتنا".

وأضاف: "عيد ميلاد سعيد، عيد ميلاد سعيد يا شمسي المشرقة، يا فارس..بارك الله فيك في كل خطوة في حياتك".

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