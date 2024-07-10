ابن قصي خولي يلفت الانظار في عيد ميلاده .. كبر واصبح شبه والده

وشارك خولي عبر حسابه في "إنستغرام" سلسلة صور ظهر فيها ممسكًا بيد طفله الصغير، الذي كان يرتدي روبًا للاستحمام أبيض اللون.
وأرفق قصي المنشور بتعليق، كتب فيه: "بابا كل سنة وانت سالم و بألف خير وصحة وسلامة وأمان وحب.. الله يحميك ويكون معك بكل خطوة بحياتك.. ويحمينا الك وجنبك وحواليك..انت الحب والامل والمستقبل.. عميد بحبك كتير يا فارس حياتنا".
وأضاف: "عيد ميلاد سعيد، عيد ميلاد سعيد يا شمسي المشرقة، يا فارس..بارك الله فيك في كل خطوة في حياتك".
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A post shared by Kosai Khauli (@kosaikhaulii)
A post shared by Kosai Khauli (@kosaikhaulii)
احتفلت الفنانة السورية أصالة نصري وابنتهما "شام" بعيد ميلاد الشاعر العراقي فائق حسن، زوج اصالة، وذلك عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.
رزق الفنان المصري تامر عاشور وزوجته نانسي نور بطفلتهما الأولى، وأسمياها سيليا، لتكون الابنة الثانية له بعد ابنته الأولى "أيام" من زوجته السابقة سمر أبو شقة.
شارك مارك حدشيتي، ابن الممثلة اللبنانية نادين الراسي، صوراً وفيديوهات عبر حسابه على تطبيق إنستغرام ظهر فيها برفقة حبيبتها.