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نجم مصري شهير يعلن اعتزله الفن نهائيًا
نجم مصري شهير يعلن اعتزله الفن نهائيًا
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نجم مصري شهير يعلن اعتزله الفن نهائيًا

فن

2024-07-11 | 06:26
نجم مصري شهير يعلن اعتزله الفن نهائيًا
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Aljadeed
نجم مصري شهير يعلن اعتزله الفن نهائيًا

أعلن الفنان المصري عبدالله مشرف اعتزاله التمثيل نهائيًا وبلا عودة.


وقال عبد الله مشرف في تصريحات لصحف محلية إنه اكتفى بما قدمه من أعمال على مدى مسيرته الفنية الطويلة.
واضاف: "مش هرجع تاني… هرجع تاني ليه؟"

 

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