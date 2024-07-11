نجم مصري شهير يعلن اعتزله الفن نهائيًا

مازح الفنان المصري عمرو سعد، المغنية اللبنانية إليسا، في الحلقة الثانية من برنامج “بيت السعد” الذي يقدمه رفقة شقيقه الفنان أحمد سعد، بطلبه الزواج منها، حيث أكد لها حصوله على موافقة زوجته شيماء فوزي، مع وضع عدة شروط من الأخيرة، كان بينها بقاء عمرو وإليسا في منزلها.