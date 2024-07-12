الشامي متهم بالسرقة ويعلق: رح اطلع برر

في التفاصيل، ظهر الشاب، حسام الحموي، في مقطع فيديو نشره على حسابه في "إنستغرام"، وهو منفعلاً ويقول: "حبيت أطلع وأحكيلكم عن القصة الغريبة يلي صارت معي بين قوسين 'الشامي'. بتعرف يا شامي مجتمعنا بحب القصص الواضحة، حبيت إحكي أنا وإنت عن الشيء يلي ما بينرفع الراس باللي عملتو معي. كيف بدك تواجه العالم على الشيء اللي عملتو معي؟ أخذت حبيبتي مني بيوم عرسي يا شامي، كيف تجرأت عليّ؟ شو بدك تقول للعالم؟ شو بدك تحكيهم؟".

من جهته، ردّ الشامي على الفيديو بنشره عبر "الستوري" في حسابه على "إنستغرام"، قائلاً: "لما بتحكوا أي شيء عني احكوا بالتفاصيل واحكوا بذمة وضمير. ماني متعود رد بس استفزني.. لا تهاجموه، واضح انه عواطفه عم تحركوا بشكل خاطىء ودراماتيكي".

كما ردّ الشامي على اتهام آخر من شخص وصفه بأنه "حرامي نسوان وقداحات"، قائلاً: "حرامي نسوان وقداحات؟ هاد يلي طلع معكم؟ بكرا رح أطلع برر".