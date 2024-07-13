عودة شيرين عبد الوهاب إلى حسام حبيب بعد مواجهتهما في المحكمة؟! تفاصيل جديدة الى العلن

وقالت بسمة وهبة في مقطع فيديو نشرته على حسابها بموقع إنستغرام: "بشكر أسرة شيرين عبد الوهاب على دعمهم لها، والواحد من غير أهله بيحس إنه ضعيف. وعايزة أقول للناس متقربوش من شيرين وحسام حبيب لأن علاقتهم لن تفهموها وهيرجعوا لبعض، فمتفتوش." ويبدو أن مسلسل شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب سيستمر خلال الفترة المقبلة.

يذكر انه في الأيام الماضية، تصاعدت الأزمة بين شيرين عبد الوهاب وطليقها حسام حبيب، بعدما حررت شيرين محضراً ضده في قسم الشرطة، اتهمته فيه بالتعدي عليها وإصابتها داخل ستوديو. وقد استمعت جهات التحقيق إلى أقوال حسام حبيب وواجهته باتهامات شيرين له بالاعتداء عليها، بينما اتهم حسام شيرين بتكسير الأستديو الخاص به.