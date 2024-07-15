أول ظهور لـ دانييلا رحمة وناصيف زيتون بشهر العسل في كان الفرنسية

وفي التفاصيل، يظهر الفيديو الثنائي، وهما يستمتعان مع مجموعة من الأصدقاء على طاولة واحدة، يصفقان بينما تؤدي لهما فرقة تتكون من أربعة عازفين، أغنية جميلة.

ويعتبر هذا الفيديو هو الأول لهما بعد زواجهما مطلع الشهر الحالي. وحظي بتفاعل واسع، حيث جرى تداوله عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، مرفقا بتعليقات تتمنى لهما حياة سعيدة.