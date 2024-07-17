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بسام دكاك يبيع الفطائر في شوارع سوريا بعد إهماله فنياً والجمهور يعلق: الشغل مو عيب
بسام دكاك يبيع الفطائر في شوارع سوريا بعد إهماله فنياً والجمهور يعلق: الشغل مو عيب
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بسام دكاك يبيع الفطائر في شوارع سوريا بعد إهماله فنياً والجمهور يعلق: الشغل مو عيب

فن

2024-07-17 | 07:12
بسام دكاك يبيع الفطائر في شوارع سوريا بعد إهماله فنياً والجمهور يعلق: الشغل مو عيب
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Aljadeed
بسام دكاك يبيع الفطائر في شوارع سوريا بعد إهماله فنياً والجمهور يعلق: الشغل مو عيب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور للممثل السوري بسام دكاك في شوارع سوريا.

وفي التفاصيل، تفاجأ رواد "مهرجان الزهور" في دورته الرابعة والأربعين، المقام، حاليًا، في "حديقة تشرين"في العاصمة السورية دمشق، عند رؤيتهم الممثل بسام دكاك يبيع الفطائر على عربة في إحدى زوايا الحديقة.
وتوقع كثيرون في البداية أن الفنان دكاك في زيارة للمهرجان ويتبضع من تلك العربة، لكنهم اكتشفوا أنه مالكها، وأنها باتت مصدرًا رئيسًا في تأمين رزقه، وقوت عائلته.
واضطُر دكاك، بحسب قوله، للعمل على تلك العربة لبيع الفطائر بعد عزوف المنتجين والمخرجين عن الاستعانة به في الأعمال الفنية، قائلاً إن "العمل ليس عيبًا"، بحسب تعبيره.
 

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