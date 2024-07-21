طبيب شيرين عبد الوهاب يكشف تطورات حالتها الصحية.. هذا ما قاله



لا تزال قضية الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب تتصدر الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي جديد القضية، كشف الطبيب المصري نبيل عبدالمقصود أستاذ السموم والإدمان، تفاصيل الحالة الصحية لـ شيرين والتي أصبحت تقيم لديه في منزله رفقة أسرته بعد أزمتها الأخيرة مع طليقها حسام حبيب، والتي وصلت بينهما لأقسام الشرطة.

وفي التفاصيل، نشر عبد المقصود عبر حسابه بموقع "فيسبوك" تفاصيل حالة شيرين عبد الوهاب، قائلا: أود أن أطمئن جمهورها الكبير أن شيرين بخير، وبصحة جيدة، وهي تحت رعايتي الطبية الكاملة منذ أكثر من عشرين يوما، وفي طريقها لاسترداد كامل صحتها وعافيتها مجددًا، مشيرا إلى أن الفنانة المصرية تعرضت خلال الفترة الماضية لضغوطات نفسية قاسية رفض الكشف عنها.

وتابع الطبيب قائلا: " شيرين في حاجة إلى الدعم والتأهيل والراحة والمساندة الاجتماعية الإيجابية وعدم التعرض لأي سلبيات؛ لذلك فهي منعزلة عن الجميع وعن الأخبار لكي تسترد كامل قوتها، ولديها رغبة داخلية قوية في استرجاع أصولها مرة أخرى، والعودة السريعة بألبوم جديد لجمهورها الكبير الذي تستمد قوتها منه، فهي في حاجة إلى دعواتكم ودعمكم ومساندتكم لها في محنتها لحين عودتها إليكم كشيرين عبد الوهاب المطربة الكبيرة التي تحبونها وتريدونها في أبهى صورة".