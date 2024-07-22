فنان شهير يبكي على الهواء ويكشف إصابة زوجته بالسرطان

عند سؤال مقدمة البرنامج له عن حالة زوجته، فاجأها الفنان بالبكاء وقال: "ندعيلها بالشفاء، السرطان أصبح موجودًا في كل بيت". وأضاف قائلاً: "للأسف، السرطان الذي تعاني منه زوجتي تطور، وقد تلقت العلاج الكيميائي وتم استئصال أجزاء كثيرة، لكنه عاد مرة أخرى وبدأنا في العلاج الكيميائي من جديد، وتطور الأمر إلى الحاجة لنقل دم. حركة زوجتي أصبحت صعبة بعد تحور المرض في جسدها، لكن الحمد لله على كل حال".

تجدر الإشارة إلى أن إسماعيل فرغلي شارك في موسم رمضان الماضي في عدة أعمال فنية، منها مسلسل "خالد نور وولده نور خالد"، مسلسل "سر إلهي"، ومسلسل "مليحة".