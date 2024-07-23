ابن قصي خولي يبهر الجمهور بسبب ما فعله مع والده في احدث ظهور وفيديو يوثق اللحظات المؤثرة بينهما

وفي التفاصيل، ظهر الصغير واضعا الالوان امامه ويرسم على سترة والده البيضاء، ثم ظهر قصي بصورة مرتديا السترة.

وارفق قصي الصورة الفيديو بتعليق قال فيه: "اللوحة اصبحت جاهزة للارتداء".

وتفاعل الجمهور مع الفيديو بشكل كبير مشيرين الى طرافة الصغير، وشبهه الكبير من والده اذ جاء في بعض التعليقات: " لازم تلبسها بشي مقطع من مسلسلاتك الله يحميه يارب"، ,” الله يحميه ويخليلك ياه” و " طبعا هذا الشبل من ذاك الاسدد".