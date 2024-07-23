ابن قصي خولي يبهر الجمهور بسبب ما فعله مع والده في احدث ظهور وفيديو يوثق اللحظات المؤثرة بينهما

وفي التفاصيل، ظهر الصغير واضعا الالوان امامه ويرسم على سترة والده البيضاء، ثم ظهر قصي بصورة مرتديا السترة.
وارفق قصي الصورة الفيديو بتعليق قال فيه: "اللوحة اصبحت جاهزة للارتداء".
وتفاعل الجمهور مع الفيديو بشكل كبير مشيرين الى طرافة الصغير، وشبهه الكبير من والده اذ جاء في بعض التعليقات: " لازم تلبسها بشي مقطع من مسلسلاتك الله يحميه يارب"، ,” الله يحميه ويخليلك ياه” و " طبعا هذا الشبل من ذاك الاسدد".
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A post shared by Kosai Khauli (@kosaikhaulii)
A post shared by Kosai Khauli (@kosaikhaulii)
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق موقفا عفويا وطريفا للممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم وخطيبها خلال حفل Biaf 2024.
نشر الممثل اللبناني جيسكار أبي نادر، طليق الممثلة نادين الراسي، صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابه الخاص في تطبيق إنستغرام، ظهر فيها جيسكار برفقة ابنه "كارل" داخل حوض السباحة.
أعلنت الممثلة اللبنانية باميلا الكيك عن لجوئها للقضاء المصري من أجل مقاضاة منتجة مصرية لم تكشف عن اسمها.