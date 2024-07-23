جيجي لامارا مدير اعمال نانسي عجرم يساعدها في خلع حذائها.. مقطع فيديو يتصدر وما علاقة اليسا ؟
بعد الضجة الكبيرة التي أحدثتها الفنانة اللبنانية إليسا في حفلها ضمن "أعياد بيروت"، وتحديداً خلعها لحذائها على المسرح واستعانتها بمرافقها، أعاد رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي تداول مقطع فيديو للفنانة اللبنانية نانسي عجرم يُظهر أنها كانت فعلت الامر نفسه ولكن في الكواليس.
وفي التفاصيل، ظهرت نانسي في الفيديو من كواليس إحدى حفلاتها وهي تسير وإلى جانبها عدد من مرافقيها ومدير أعمالها جيجي لامارا، لتتوقف فجأة من أجل خلع حذائها وارتداء "شحاطة" من أجل الركض، حيث كان لافتاً مساعدة مدير أعمالها جيجي لامارا واحد مرافقيها لها.
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