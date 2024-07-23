جيجي لامارا مدير اعمال نانسي عجرم يساعدها في خلع حذائها.. مقطع فيديو يتصدر وما علاقة اليسا ؟

وفي التفاصيل، ظهرت نانسي في الفيديو من كواليس إحدى حفلاتها وهي تسير وإلى جانبها عدد من مرافقيها ومدير أعمالها جيجي لامارا، لتتوقف فجأة من أجل خلع حذائها وارتداء "شحاطة" من أجل الركض، حيث كان لافتاً مساعدة مدير أعمالها جيجي لامارا واحد مرافقيها لها.

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