موعد ومكان ولادة الأميرة رجوة الحسين الى العلن .. اليكم التفاصيل
تصدر اسم الأميرة رجوة، زوجة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، بعد الإعلان عن الموعد المتوقع لولادة مولودهما الأول.
وأفادت وسائل إعلام محلية، نقلاً عن مصدر في الخدمات الطبية الملكية الأردنية، بأن الثنائي ينتظران مولودهما في بداية شهر أغسطس/آب المقبل.
وأضاف المصدر نفسه أن سمو الأميرة رجوة الحسين ستضع مولودها في مدينة الحسين الطبية، التي تعد أول مدينة طبية عربية وتابعة للخدمات الطبية الملكية الأردنية.