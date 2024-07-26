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وفاة ممثل مصري شهير بطريقة مفاجئة و ابنته تنعاه بكلمات مؤثرة
وفاة ممثل مصري شهير بطريقة مفاجئة و ابنته تنعاه بكلمات مؤثرة
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وفاة ممثل مصري شهير بطريقة مفاجئة و ابنته تنعاه بكلمات مؤثرة

فن

2024-07-26 | 08:20
وفاة ممثل مصري شهير بطريقة مفاجئة و ابنته تنعاه بكلمات مؤثرة
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Aljadeed
وفاة ممثل مصري شهير بطريقة مفاجئة و ابنته تنعاه بكلمات مؤثرة

رحل الفنان محمد نصر عن عالمنا عن عمر ناهز 55 عاماً، حيث أعلنت ابنته نادين خبر الوفاة على حسابها على “فيس بوك” قالت خلاله: “لا حول ولا قوة إلا بالله يارب إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلي رحمة الله والدي الفنان محمد نصر أغلى وأعظم إنسان وأغلى حاجة في حياتي أطيب قلب في الدنيا كلها وسندي وضهري يارب”.



وكشفت نادين عن موعد ومكان جنازة والدها قائلة: “الدفنة بمقابر التونسي في البساتين وصلاة الجنازة بإذن الله في مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الجمعة، الرجاء الدعاء له بالرحمة و المغفرة”.

الفنان مجمد نصر شارك فيما يقارب 65 عمل فني بين السينما والتليفزيون، أبرزها فيلم ابن القنصل، فيلم هربانة منها، مسلسل في ال لا لا لاند، فيلم الممر، مسلسل خيط حرير، مسلسل فيفا اطاطا، فيلم مطب صناعي، فيلم وش إجرام، فيلم ابن القنصل، وكانت اخر أعماهلا مسلسل بخط الإيد.

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