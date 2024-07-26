وفاة ممثل مصري شهير بطريقة مفاجئة و ابنته تنعاه بكلمات مؤثرة

رحل الفنان محمد نصر عن عالمنا عن عمر ناهز 55 عاماً، حيث أعلنت ابنته نادين خبر الوفاة على حسابها على “فيس بوك” قالت خلاله: “لا حول ولا قوة إلا بالله يارب إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلي رحمة الله والدي الفنان محمد نصر أغلى وأعظم إنسان وأغلى حاجة في حياتي أطيب قلب في الدنيا كلها وسندي وضهري يارب”.

