الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
جويل ماردينيان متهمة بـ &quot;العنصرية&quot; وموجة غضب حادة تطالها
جويل ماردينيان متهمة بـ "العنصرية" وموجة غضب حادة تطالها
A-
A+

جويل ماردينيان متهمة بـ "العنصرية" وموجة غضب حادة تطالها

فن

2024-07-27 | 06:39
جويل ماردينيان متهمة بـ "العنصرية" وموجة غضب حادة تطالها
العودة الى الأعلى
Aljadeed
جويل ماردينيان متهمة بـ "العنصرية" وموجة غضب حادة تطالها

تعرضت خبيرة التجميل اللبنانية جويل ماردينيان لهجوم حاد من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد ظهورها في بث مباشر عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستغرام وصفت فيه طفلة بـ ” السوداء”. هذه الكلمة كانت كفيلة باغضاب المتابعون، واتهام جويل بالعنصرية .


وفي التفاصيل، ظهرت جويل بالفيديو وهي تقول: ” فتحت الواتساب، بلاقي صورة بنت سودا، قلت لها بركع لك  بدي كون أمها، كيف بدك تساعديني يا مار شربل ” وانهارت بعدها بالبكاء.

كما تعرضت للانتقادات بسبب حديثها عن مار شربل، لترد جويل قائلةً: ” أنا مبسوطة إنه من بعد ما اتبنيت نايثن، اتغيرت فكرة العرب عن التبني”.

وأكملت : ” مار شربل عامل أعجوبات مع المسيحية والإسلام، أنا ابني اسمه نايثن مار شربل”.

ورغم الهجوم الكبير الذي تعرضت له جويل ، إلا أن هنالك الكثير قام بالدفاع عنها.

اقرأ ايضا في فن

نانسي عجرم تشعل الاجواء في حفلها وتتصدر التريند بفستان حمل اسمها
07:14

نانسي عجرم تشعل الاجواء في حفلها وتتصدر التريند بفستان حمل اسمها

أحيت الفنانة البنانية نانسي عجرم حفلاً في مدينة جبيل أمس، ضمن "مهرجانات بيبلوس"، بحضور زوجها وبناتها.

07:14

نانسي عجرم تشعل الاجواء في حفلها وتتصدر التريند بفستان حمل اسمها

أحيت الفنانة البنانية نانسي عجرم حفلاً في مدينة جبيل أمس، ضمن "مهرجانات بيبلوس"، بحضور زوجها وبناتها.

خطوبة أديل وريتش بول رسمياً في حفل سري
05:36

خطوبة أديل وريتش بول رسمياً في حفل سري

اشارت تقارير بريطانية، أن النجمة أديل، باتت مخطوبة رسمياً لحبيبها وكيل كرة السلة ريتش بول، الذي قدّم لها خاتماً من الألماس يوم الخميس الماضي.

05:36

خطوبة أديل وريتش بول رسمياً في حفل سري

اشارت تقارير بريطانية، أن النجمة أديل، باتت مخطوبة رسمياً لحبيبها وكيل كرة السلة ريتش بول، الذي قدّم لها خاتماً من الألماس يوم الخميس الماضي.

ناصيف زيتون يرحب بـ دانييلا رحمة في حفله على انغام "دقوا المزاهر"
05:25

ناصيف زيتون يرحب بـ دانييلا رحمة في حفله على انغام "دقوا المزاهر"

احيا الفنان السوري ناصيف زيتون لليوم التالي على التوالي حفلا ضخما ضمن فعاليات مهرجان إهدنيات الدولي، في نسخته الـ20.

05:25

ناصيف زيتون يرحب بـ دانييلا رحمة في حفله على انغام "دقوا المزاهر"

احيا الفنان السوري ناصيف زيتون لليوم التالي على التوالي حفلا ضخما ضمن فعاليات مهرجان إهدنيات الدولي، في نسخته الـ20.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024