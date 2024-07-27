جويل ماردينيان متهمة بـ "العنصرية" وموجة غضب حادة تطالها

تعرضت خبيرة التجميل اللبنانية جويل ماردينيان لهجوم حاد من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد ظهورها في بث مباشر عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستغرام وصفت فيه طفلة بـ ” السوداء”. هذه الكلمة كانت كفيلة باغضاب المتابعون، واتهام جويل بالعنصرية .





وفي التفاصيل، ظهرت جويل بالفيديو وهي تقول: ” فتحت الواتساب، بلاقي صورة بنت سودا، قلت لها بركع لك بدي كون أمها، كيف بدك تساعديني يا مار شربل ” وانهارت بعدها بالبكاء.



كما تعرضت للانتقادات بسبب حديثها عن مار شربل، لترد جويل قائلةً: ” أنا مبسوطة إنه من بعد ما اتبنيت نايثن، اتغيرت فكرة العرب عن التبني”.



وأكملت : ” مار شربل عامل أعجوبات مع المسيحية والإسلام، أنا ابني اسمه نايثن مار شربل”.



ورغم الهجوم الكبير الذي تعرضت له جويل ، إلا أن هنالك الكثير قام بالدفاع عنها.